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日職／二軍登板維持手感 張奕投2局失1分

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張奕。 資料照
張奕。 資料照

歐力士隊10月8日的賽事因雨延期，先發輪值也做出調整，台灣投手張奕今日未按原本輪值在一軍先發，而是在球隊安排下，到二軍登板投球，維持手感，2局挨了1發陽春砲，失1分，張奕仍在一軍名單中。

張奕在對中日龍隊的二軍賽事中，於6局下登板，投出的第一顆、142公里速球，就被根尾昂敲出中外野全壘打，接下來面對石川昂彌、藤井淳志野都被敲安，不過張奕立刻回穩，讓大野獎太、伊藤康祐、石橋康太都敲出飛球出局，凍結壘包。

7局續投，張奕雖然一開始投出四壞保送，但接下來三振、三壘平飛球、投手滾地球，連抓三個出局數，8局換投後退場，球隊暫時以20：3領先。

張奕總計用35球，投完2局，被敲3安，包括1發陽春砲，失1分，另有1次三振、1次四壞，速球球速在140公里出頭，最快球速為145公里。

張奕前一場在一軍登板，10月3日對上樂天金鷲隊，首局因為對洋砲羅梅洛（Stefen Romero）投出頭部觸身球，遭勒令退場，僅投17球收工。

張奕 球速 樂天金鷲

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