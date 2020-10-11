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MLB／國聯冠軍賽前兩戰先發 道奇複製貼上

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
布勒。 美聯社
布勒。 美聯社

道奇隊在國聯冠軍賽的先發順序完全複製貼上，跟前兩輪對釀酒人、教士隊一樣，前兩戰依舊是布勒（Walker Buehler）與克蕭（Clayton Kershaw）前後出擊。

道奇隊雖然連續橫掃對手，不過布勒作為首戰先發，前兩場都僅投4局就退場，分別失2分、1分，而克蕭則是對釀酒人投出8局無失分的好投，對教士也有6局失3分的優質先發。

至於第3戰開始要交給誰？道奇隊尚未公布，分區系列賽的第三戰是由梅伊（Dustin May）假先發，烏力亞斯（Julio Urias）中繼5局奪勝。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，烏力亞斯在前兩輪都能以中繼身分投出長局數，表現重要，而梅伊原本定位就是先發，第三戰讓他假先發，也是為了可能的第五戰先發做準備。

羅伯茲坦言，運用投手跟關心他們的健康，之間的平衡要拿捏，「要最大化的運用投手，好取得27個出局數，至於要聊到我們有哪些人選？只能說他們都很棒」。

克蕭。 法新社
克蕭。 法新社

至於另名先發投手岡索林（Tony Gonsolin）在前兩輪都未登板，球隊今天也會舉行模擬賽，讓他上場找手感。

克蕭如果照正常輪值，雙方打到第七戰時還可以先發，羅伯茲表示，目前暫不考慮去年的使用方式，不打算讓克蕭在比賽後段後援登板。

克蕭 道奇 羅伯茲

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