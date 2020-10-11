MLB／道奇迎戰國聯冠軍賽 讓球迷開車進場看球

道奇隊打進國聯冠軍賽，為了無法進場支持的球迷想出妙招，仿效「汽車電影院」概念，要在道奇主場外的停車場架設大螢幕，讓球迷坐在車上為道奇隊加油，門票一台車75美元（約台幣2146元），須事先預購。

受到疫情影響，7戰4勝制的國聯冠軍賽將在中立第三地舉行，於德州遊騎兵的新主場阿靈頓棒球場（Globe Life Stadium）開打，不開放球迷進場。

道奇隊與勇士隊要爭取今年的國聯冠軍，為了回饋球迷，道奇隊在自家主場的停車場架上60呎的大螢幕，球迷可開車到固定位置，在車上觀看比賽，並透過收音機收聽轉播，可以自己帶食物以及無酒精飲料進場。

最重要的規定是不能離開汽車，而且要戴口罩，並保持社交距離的相關規定。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示：「我們當然希望可以在道奇球場的滿場5萬6000名球迷前打球，但我們也很高興球團想到一個安全的方式，讓球迷可以一起為我們邁向世界大賽而加油」。