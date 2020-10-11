MLB／光芒剛燃燒牛棚 美聯冠軍賽寄望史奈爾多吃局數

大聯盟美聯冠軍賽將在明天開打，兩隊都已公布先發投手，在分區系列賽燃燒牛棚的光芒隊，寄望史奈爾（Blake Snell）能夠多吃局數，太空人隊則推出瓦德茲（Framber Valdez）應戰。

光芒隊在分區系列賽與洋基隊打滿5場，休息一天後又要面對連打7天的美聯冠軍賽，史奈爾能先發多少局數十分重要，史奈爾表示，「我的目標是投越久越好，才能幫助牛棚，讓球隊有機會贏球，要投得更有效率，減少傷害」。

史奈爾今年季賽加季後賽2場，都還沒投滿6局過，拉長局數才能幫助到光芒隊，牛棚投手卡斯提歐（Diego Castillo）、費爾班克斯（Pete Fairbanks）以及安德森（Nick Anderson）在分區第五戰都至少投了2局。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）說：「7場比賽又沒有休息日，確實有點麻煩，要找出有創意又有效率的方式去運用我們的先發投手，無論他們能提供什麼功效，都是有幫助的」。

光芒尚未宣布其他先發，不過摩頓（Charlie Morton）預期將投第二戰，第三戰可能再度採取假先發，由亞布洛（Ryan Yarbrough）擔任第二任投手，或是由休息三天的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）再次先發