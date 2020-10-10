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MLB／連兩年挨轟終結洋基季後賽之旅 查普曼：感覺很糟
洋基以1：2不敵光芒隊，在分區系列賽以2勝3敗遭淘汰，終結者查普曼（Aroldis Chapman）第八局遭布羅索（Mike Brosseau）敲出陽春砲，決定比賽勝負，這也是他連兩年在季後賽挨轟，導致洋基被淘汰，讓查普曼直言：「感覺很糟糕。」
贏球晉級、輸球打包的一戰，兩隊打完前七局，都只靠一發陽春砲取分，戰成1：1平手。查普曼在第七局、兩出局時提前登板，第八局續投，一出局後遭遇布羅索，這組決戲碼馬上挑起球迷神經，因為9月初兩軍交手時，查普曼就曾因對他投出101哩的頭部近身球，引發兩隊板凳清空對嗆，查普曼也因此收到禁賽罰單。
布羅索對決10球，將一記破百哩的直球敲出陽春砲，成為決定比賽勝負的一擊，但他強調：「這不是復仇、這不是復仇。」
布羅索表示，「我們已經把這件事拋到腦後，我們來到這裡，是為了贏得這個系列賽，盡我們所能拿出最佳表現。」查普曼也說：「我完全沒想到那次事件，那已經是一個月前的事了。」談到挨轟的打席，他表示，「他逮到了那一球，我必須給他讚揚。」
查普曼去年在美聯冠軍賽第六戰，遭太空人亞土維（Jose Altuve）敲出再見兩分砲，洋基輸球後以2勝4敗遭淘汰，今年又挨了布羅索的陽春砲，承擔淘汰戰的敗投，連兩年成為洋基的季後賽之旅終結者，他說：「這感覺很糟，沒有人希望因為自己害球隊輸球。」
洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後直言這樣的結局很殘酷，休息室裡的每個人現在都感覺很受傷；被問到今年是否又是一次以失敗告終的球季，他回答：「我每年都討厭這個問題。」
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