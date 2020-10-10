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MLB／布羅索砲轟查普曼 光芒殊死戰淘汰洋基

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
光芒布羅索(右)擊出陽春砲。 法新社
光芒布羅索(右)擊出陽春砲。 法新社

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況 16強全新賽制

洋基光芒隊決戰分區系列賽殊死戰，兩位話題人物領到主線劇本，洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）與光芒布羅索（Mike Brosseau）在9月的交手因近身球引發爭議，兩人今天在第八局對決，布羅索纏鬥10球敲出超前陽春砲，率領光芒以2：1贏球，以3勝2敗淘汰洋基，挺進美聯冠軍賽，將與太空人交手。

對雙方來說都是沒有退路的一戰，洋基推出僅休三天的王牌投手柯爾（Gerrit Cole）出馬，光芒先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）更是只休兩天。

葛拉斯諾投2.1局退場，第一任接手牛棚安德森（Nick Anderson）在四局上挨了賈吉（Aaron Judge）的陽春砲，柯爾則在五局挨轟，被米道斯（Austin Meadows）敲出陽春砲，這也是他此役唯一被敲的安打，兩隊回到1：1平手。

柯爾第六局續投，差點再遭阿羅沙瑞納（Randy Arozarena）砲轟，幸好有賈納（Brett Gardner）演出沒收全壘打美技，捏了一把冷汗的洋基決定換下柯爾。

柯爾共用94球先發5.1局，只被敲出1安打、失1分，送出9次三振，他在賽前累積季後賽78.2局投出99K，此役第一個打席就對米道斯投出三振，以79局完成季後賽百K里程碑，速度為史上最快。

關鍵的一擊出現在第八局，布羅索纏鬥10球，將一記100.2哩的直球轟出左中外野，將壓力全丟給洋基。

第八局登板的卡斯提歐（Diego Castillo），續投第九局，以三上三下終結洋基的季後賽之旅，包括賞給史丹頓 （ Giancarlo Stanton）和沃特（Luke Voit）三振，以2局無失分、4K拿下晉級戰的勝投。

光芒布羅索(右)擊出陽春砲。法新社
光芒布羅索(右)擊出陽春砲。法新社

洋基 柯爾 光芒

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