聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／布羅索砲轟查普曼 光芒殊死戰淘汰洋基
洋基與光芒隊決戰分區系列賽殊死戰，兩位話題人物領到主線劇本，洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）與光芒布羅索（Mike Brosseau）在9月的交手因近身球引發爭議，兩人今天在第八局對決，布羅索纏鬥10球敲出超前陽春砲，率領光芒以2：1贏球，以3勝2敗淘汰洋基，挺進美聯冠軍賽，將與太空人交手。
對雙方來說都是沒有退路的一戰，洋基推出僅休三天的王牌投手柯爾（Gerrit Cole）出馬，光芒先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）更是只休兩天。
葛拉斯諾投2.1局退場，第一任接手牛棚安德森（Nick Anderson）在四局上挨了賈吉（Aaron Judge）的陽春砲，柯爾則在五局挨轟，被米道斯（Austin Meadows）敲出陽春砲，這也是他此役唯一被敲的安打，兩隊回到1：1平手。
柯爾第六局續投，差點再遭阿羅沙瑞納（Randy Arozarena）砲轟，幸好有賈納（Brett Gardner）演出沒收全壘打美技，捏了一把冷汗的洋基決定換下柯爾。
柯爾共用94球先發5.1局，只被敲出1安打、失1分，送出9次三振，他在賽前累積季後賽78.2局投出99K，此役第一個打席就對米道斯投出三振，以79局完成季後賽百K里程碑，速度為史上最快。
關鍵的一擊出現在第八局，布羅索纏鬥10球，將一記100.2哩的直球轟出左中外野，將壓力全丟給洋基。
第八局登板的卡斯提歐（Diego Castillo），續投第九局，以三上三下終結洋基的季後賽之旅，包括賞給史丹頓 （ Giancarlo Stanton）和沃特（Luke Voit）三振，以2局無失分、4K拿下晉級戰的勝投。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言