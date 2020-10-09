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MLB／洋基柯爾投1休3拚G5 光芒葛拉斯諾「中二日」應戰

聯合新聞網 / 綜合報導
輸球就回家的關鍵第五戰，洋基推柯爾(左)投一休三，光芒則讓葛拉斯諾(右)「中二日」應戰。 美聯社
輸球就回家的關鍵第五戰，洋基推柯爾(左)投一休三，光芒則讓葛拉斯諾(右)「中二日」應戰。 美聯社

洋基今天以5：1擊敗光芒續命，系列賽逼出第五戰，這場「贏球」或「回家」的關鍵戰役，洋基不意外推出只休三天的王牌柯爾(Gerrit Cole)先發，光芒則捨棄塞揚投手史奈爾(Blake Snell)，讓表現較好的葛拉斯諾(Tyler Glasnow)「中二日」應戰。

這是將是柯爾生涯首次「投一休三」，洋基總教練布恩(Aaron Boone)對此安排表示，「能把球交到棒球界最好的投手手上，我沒有任何猶豫，也很興奮能看到他上場主投，展現王牌身手。」

儘管首戰丟了近百球，柯爾並不擔心投球狀況會因短休息受影響，事實上第一戰後他就開始準備可能的第五戰，還請教了不少前隊友，「我和不少有過投一休三經驗的球員交談過，這不是整季常見的狀況，短期賽事這樣的作法、人體是能夠負擔的」。

柯爾補充說：「過去我們就看過釀酒人時期的沙巴西亞(CC Sabathia)這麼做，太空人也讓韋蘭德(Justin Verlander)、葛蘭基(Zack Greinke)與凱柯(Dallas Keuchel)投一休三，他們都告訴我，你只需要上場投球，當球場燈一亮，無論休息3天、4天、5天、6天或7天，上場就是做好自己的工作。」

「這是特別的機會，任何時候你面對『贏球』或『回家』的比賽，隊友、教練都相信你，這是很棒的感覺，你不會想錯過這個時刻，兩隊勢必會拚盡全力，這是奪冠的必經過程，我相信我們會克服難關。」

事實上這就是洋基季前願意花3.24億美元簽下柯爾的原因，主砲賈吉在首輪外卡賽時說的最好：「我們簽下他時，就是要他在季後賽為洋基投球」！

至於光芒更「血汗」，由於首戰先發的史奈爾表現並不理想，決定葛拉斯諾僅休2天就再次上陣，他在第二戰先發投了5局用了93球只被打3安，失5分都是遭史丹頓(Giancarlo Stanton)砲擊，且對洋基送出10K，可能是他雀屏中選原因。

雖然生涯未曾在如此短天數休息下先發，葛拉斯諾仍表示一切都沒問題，也準備好在明天上場投球，「我大概是5分鐘前才知道這消息，我和教頭並沒有討論到投球局數，只知道要先發出戰，我很健康、感覺也很棒，我會沒事的！」

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