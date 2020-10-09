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MLB／道奇橫掃教士 近5年第4次打進國聯冠軍賽

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
道奇橫掃教士，近5年來第4次打進國聯冠軍賽，下一輪對手將是勇士隊。 路透社
道奇橫掃教士，近5年來第4次打進國聯冠軍賽，下一輪對手將是勇士隊。 路透社

道奇隊今天以12：3擊敗教士隊，在國聯分區系列賽拿下3連勝晉級，這也是道奇隊近5年來第4次打進國聯冠軍賽，對手是同樣完成橫掃的勇士隊。

拒絕夜長夢多，眼見教士隊2局打完以2：1領先，道奇在3局上趁對方投手不穩，保送又暴投，單局4支安打攻下5分，反以6：2超前，9局上再追加4分，讓教士無力反擊。

道奇隊今天全壘打掛0，但團隊敲出14支安打，史密斯（Will Smith）、貝林格（Cody Bellinger）是主要火力輸出，兩人同樣貢獻3分打點，史密斯6打數敲出5支安打，貝林格2支安打中有1支三壘打。

道奇使用「假先發」策略，第二任投手烏力亞斯主投5局僅失1分非自責分拿下勝投。 路透社
道奇使用「假先發」策略，第二任投手烏力亞斯主投5局僅失1分非自責分拿下勝投。 路透社

道奇隊採用假先發戰術，梅伊（Dustin May）僅投1局，無失分退場，烏力亞斯（Julio Urias）中繼5局，失1分非自責分，拿下勝投，送出6次三振，僅被敲1安加上1次四壞，為球隊穩住陣腳。

道奇隊最近兩次闖進國聯冠軍賽事2017、2018年，都成功晉級，但最終都在世界大賽輸球，隊史上次拿下世界大賽冠軍已是1988年。

史密斯單場5安，寫下道奇隊史季後賽紀錄。 路透社
史密斯單場5安，寫下道奇隊史季後賽紀錄。 路透社

道奇 教士

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