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MLB／不當「太鼓達人」也能贏 太空人連4年晉美聯冠軍賽

聯合新聞網 / 綜合報導
太空人在美聯分區賽找回打擊火力，全場4轟打爆運動家，連4年打進美聯冠軍賽。 路透社
太空人在美聯分區賽找回打擊火力，全場4轟打爆運動家，連4年打進美聯冠軍賽。 路透社

例行賽低迷的打擊表現，讓外界嘲諷太空人不偷暗號就不會打球。不過來到季後賽，太空人證明不需要當「太鼓達人」，也能瘋狂得分贏球！

美聯分區賽第四戰，握有聽牌優勢的太空人，靠著全場14安包含4轟，其中布蘭德利(Michael Brantley)單場雙響、亞土維（Jose Altuve）與柯瑞亞（CarlosCorrea）各贊助一轟，終場就以11：6擊退運動家，系列賽3勝1負勝出，成為史上第五支連續第四年挺進美聯冠軍賽的球隊，前一次為2011至2014年的紅雀隊。

運動家雖然第二局靠勞瑞亞諾（Ramon Laureano）的3分砲先馳得點，但太空人反攻來得很快，第四局布蘭特利2分砲與柯瑞亞3分砲攻下5分大局反超，此後打線持續給與運動家重擊，5~7局各攻下2分，在亞土維第七局的2分砲後來到11：4領先7分，比賽也就此定調，終場就以11：6贏球，系列賽「下剋上」、淘汰例行賽勝率高達6成的運動家。

太空人游擊手柯瑞亞此役一人包辦5分打點，與單場雙響的布蘭特利兩人就打回8分，成為此戰功臣。事實上太空人這系列賽團隊打擊率高達0.322，亞土維、布萊格曼(Alex Bregman)與塔克(Kyle Tucker )打擊率都超過四成，史普林格(George Springer)也有0.389，單一系列賽攻下33分則是季後賽史上第三多。

柯瑞亞表示，「我們不因例行賽打擊低迷就放棄，大家努力練打，終於在這系列收到成效」。老將布蘭特利也說，「我們有老將帶領著年輕新秀，當你擁有這樣特別的團隊，沒有人需要獨撐大局。」

71歲老教頭貝克首年執教太空人，就帶隊闖進美聯冠軍賽，這是他自2003年國聯分區賽後，再次贏得系列賽，將生涯不理想的關門戰戰績拉抬至4勝13負。

運動家比賽後段大勢已去，全隊休息室臉色沉重。 路透社
運動家比賽後段大勢已去，全隊休息室臉色沉重。 路透社

值得一提的是雙方這系列賽各敲出12轟，寫下分區系列賽新紀錄，但運動家投手戰力成為痛點，包含此戰只投3.2局就丟5分的蒙塔斯在內，沒有任何先發能撐過5局，打回來的分數永遠趕不上花掉的，教頭梅爾文說：「我們的投球就是無法壓制他們，即便打者們到第九局都不放棄持續得分，奮戰到最後一刻，很可惜就是不夠。」

運動家外野手坎哈賽後也難掩失望：「我真的很受傷，感覺這應該是屬於我們奪冠的一年。」

例行賽勝率不及五成的太空人成功晉級，接下來將好整以暇等待洋基與光芒的勝方，爭奪美聯冠軍與世界大賽門票。

太空人

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