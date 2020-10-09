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MLB／沃特、托瑞斯開轟續命 洋基逼進第五戰
即使對光芒吞下2連敗，洋基隊還沒打算打包回家，今天在沃特（Luke Voit）、托瑞斯（Gleyber Torres）開轟幫助下，以5：1擊敗光芒隊，在美聯分區系列賽扳平戰績，明天要進入「贏球」或「回家」的關鍵第五戰。
沃特在2局下的陽春砲為洋基隊敲回第一分，也是個人季後賽生涯首轟，接下來勒梅休（DJ LeMahieu）的高飛犧牲打再添1分；光芒雖在3局上追回1分，不過6局下托瑞斯再從亞布洛（Ryan Yarbrough）手中轟出2分砲，稍微拉開差距。
這樣的分差對今天的洋基投手已足夠，蒙哥馬利（Jordan Montgomery）先發4局失1分， 格林（Chad Green）中繼2局、布里頓（Zack Britton）1.2局皆無失分，終結者查普曼（Aroldis Chapman）收尾最後1.1局，用100哩火球送出再見三振。
根據統計，在5戰3勝的季後賽賽制中，過去在1勝2敗劣勢下能夠逆轉獲勝的成功率只有29%（87次中成功25次），不過拿下第4戰的球隊中，拿下第5戰的機會有56%（45次中成功25次）。
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