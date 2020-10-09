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MLB／季後賽第四度完封 勇士橫掃馬林魚晉國聯冠軍賽

中央社 / 邁阿密8日綜合外電報導
亞特蘭大勇士今天以7比0完封邁阿密馬林魚，在美國職棒大聯盟MLB國家聯盟5戰3勝制分區系列賽完成3連勝橫掃，自2001年以來首次打進國聯冠軍系列賽。 美聯社
亞特蘭大勇士今天以7比0完封邁阿密馬林魚，在美國職棒大聯盟MLB國家聯盟5戰3勝制分區系列賽完成3連勝橫掃，自2001年以來首次打進國聯冠軍系列賽。 美聯社

亞特蘭大勇士今天以7比0完封邁阿密馬林魚，在美國職棒大聯盟MLB國家聯盟5戰3勝制分區系列賽完成3連勝橫掃，自2001年以來首次打進國聯冠軍系列賽。

勇士菜鳥投手萊特（Kyle Wright）主投6局僅被敲3支安打無失分，另送出7次三振；接替他的3位後援投手總共也只被打出2支安打，幫助勇士成為大聯盟歷史上繼1905年的紐約巨人之後，第2支在前5場季後賽有4場都使對手得分掛蛋的球隊。

勇士自2001年以來首次打進國聯冠軍系列賽。 路透社
勇士自2001年以來首次打進國聯冠軍系列賽。 路透社

勇士在首輪橫掃辛辛那提紅人時，就曾以1比0、5比0令對手一分未得；接著在面對馬林魚的系列賽，除了首場是以9比5獲勝，接著又以2比0及7比0讓馬林魚無法越城池一步。

馬林魚整場不是沒有得分機會，首局就曾在一出局下攻占一、二壘，第三局在兩人出局後形成滿壘，但都沒有把握住而無法得到分數。

反觀勇士打者的攻勢就讓投手群獲得喘息空間，全場共擊出10支安打，光是在第3局的4分進帳即已奠定勝利基礎。

勇士自1995年就未再贏得世界大賽冠軍，本季打線表現精彩，被認為有再次奪冠的機會。勇士下週將在德州阿靈頓（Arlington）和洛杉磯道奇、聖地牙哥教士間的勝方，爭奪今年國聯冠軍及晉級世界大賽的門票。

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