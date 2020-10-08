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MLB／貝林格沒收塔提斯逆轉砲 道奇1分險勝教士聽牌

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊去年MVP得主貝林格不僅在4局開轟，7局上更在全壘打牆頭沒收塔提斯一發超前轟，道奇最終以6：5險勝。 路透社
道奇隊去年MVP得主貝林格不僅在4局開轟，7局上更在全壘打牆頭沒收塔提斯一發超前轟，道奇最終以6：5險勝。 路透社

道奇隊去年MVP得主貝林格（Cody Bellinger）不僅在4局開轟，7局上更在全壘打牆頭沒收塔提斯（Fernando Tatis Jr.）一發超前轟，幫助球隊以6：5擊敗教士隊，在國聯分區系列賽取得2勝0敗的聽牌優勢。

道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）登板先發，前5局僅失1分，不過6局上開局就被馬恰多（Manny Machado）、荷斯莫（Eric Hosmer）連兩打席轟出陽春砲，再失2分，不過隨後回穩，繳出6局失3分的優質先發，被敲6安，另有6次三振。

道奇打線給予夠多分數支援，席格（Corey Seager）在3局下的2分打點二壘打超前比數，單局攻下3分，4局下貝林格再補上一發陽春砲，讓克蕭在退場前仍保有4：3領先。

不過7局上道奇面對失分危機，2出局二壘有人時，投手葛雷特洛（Brusdar Graterol）被塔提斯敲出中外野深遠飛球，眼看就要越過全壘打牆，貝林格硬是跳起在牆頭接殺，避免球隊遭逆轉，逃過一劫的葛雷特洛開心到丟掉手套慶賀。

道奇最後一任投手凱利在滿壘時安全下庄，驚滔駭浪中為球隊守住勝利。 路透社
道奇最後一任投手凱利在滿壘時安全下庄，驚滔駭浪中為球隊守住勝利。 路透社

道奇在7局下追加2分顯得重要，9局上簡森（Kenley Jansen）登板，三振後被連敲兩安，丟掉1分，接下來飛球抓到出局，卻又被敲安，丟掉第2分；比賽回到1分差，道奇換上凱利（Joe Kelly）又連丟2個保送，形成滿壘，幸好最終解決荷斯莫，安全下莊。

道奇 貝林格 克蕭

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