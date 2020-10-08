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MLB／加盟海盜圓夢 陳柏毓感謝父親陳炳男給予力量

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陳柏毓今日正式加盟海盜。圖／展逸國際行銷提供
陳柏毓今日正式加盟海盜。圖／展逸國際行銷提供

國立體育大學投手陳柏毓今日正式與美職匹茲堡海盜隊簽約，明年將展開職棒生涯，陳柏毓透過經紀公司展逸國際行銷的新聞稿表示，感謝棒球路上一路上幫助過的人，也特別強調父親陳炳男在棒球路上給予自己力量。

目前就讀於國立體育大學的投手陳柏毓，今日（10/8）已與美國職棒匹茲堡海盜隊正式簽約，陳柏毓已於上周赴美完成體檢，明年將正式展開第一年的職業生涯。

海盜隊國際球探部副部長Max Kwan說，「陳柏毓來自運動員家庭，同時擁有許多我們非常重視的特質，包含身體素質、運動能力、揮臂速度及控球能力等。」

Kwan同時也表示，「陳柏毓曾代表國家隊在他同年齡級別的最高等級賽事展現壓制性，我們認為未來他將會在大聯盟成為出色的先發投手。」

一直以來挑戰旅外都是陳柏毓唯一目標，對於開啟了職棒生涯的第一步，陳柏毓也非常興奮。陳柏毓說：「要感謝我的家人，總是在我的身邊給我支持和鼓勵，更是給我自信讓我更勇敢的追夢。也謝謝很多在棒球路上教導過我的教練、學長、同學、學弟，在這棒球路上所有的酸甜苦辣都是一起撐過來，所有的喜怒哀樂也一起度過，讓我不會感到孤單。」

陳柏毓特別強調父親陳炳男對他的幫助，「是我爸爸讓我認識了棒球，教了我一切，不管是球場上球場下，謝謝爸爸在我身後給了我很多的力量。」

對於能夠順利加盟海盜，陳柏毓說：「我知道這只是拿到了一張入場卷，在未來還有很多的挑戰和關卡等著我去突破，我會對自己負責，一定要更努力才有機會可以變成更棒的球員。」

陳柏毓 棒球 海盜

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