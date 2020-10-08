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MLB／光芒3轟壓倒洋基搶聽牌 田中季後賽防禦率暴增

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
光芒隊連續兩戰用長打壓倒「布魯克林轟炸機」，今天3轟加持下再擊退洋基，系列賽先聽牌。 路透社
光芒隊連續兩戰用長打壓倒「布魯克林轟炸機」，今天3轟加持下再擊退洋基，系列賽先聽牌。 路透社

光芒隊連續兩戰用長打壓倒「布魯克林轟炸機」，今天3轟加持下，以8：4擊敗洋基隊，在美聯分區系列賽取得2勝1敗的聽牌優勢，洋基隊先發投手田中將大成為苦主，季後賽防禦率暴增。

光芒隊在4局上先靠基爾邁爾（Kevin Kiermaier）的3分砲，打破1：1平手僵局，5局上阿羅薩雷納（Randy Arozarena）陽春砲、6局上培瑞茲（Michael Perez）2分砲，給予足夠分數支援。

25歲的阿羅薩雷納(右)是今年光芒季後賽最大驚奇，對洋基三戰全都開轟。 路透社
25歲的阿羅薩雷納(右)是今年光芒季後賽最大驚奇，對洋基三戰全都開轟。 路透社

25歲的阿羅薩雷納是今年光芒季後賽最大驚奇，對洋基三戰全都開轟，加入2008年隆戈利亞（Evan Longoria）、2008年潘尼亞（Carlos Pena），成為隊史第3位季後賽連三場開轟的球員，隆戈利亞連四場開轟則是隊史紀錄。

加上今晚4打數3安打的表現，阿羅薩雷納在季後賽5場出賽總計20打數12安，其中有6支長打，包括3轟，也是隊史第一位季後賽連四場都敲至少2安的球員，隊友米道斯（Austin Meadows）開玩笑說，很想跟蹤阿羅薩雷納，找出他的秘密在哪。

如果季後未能與洋基續約，這可能會是田中在洋基的最後一戰。 美聯社
如果季後未能與洋基續約，這可能會是田中在洋基的最後一戰。 美聯社

2轟算在日籍投手田中將大帳上，先發4局被敲8安，丟掉5分；田中今年在季後賽2場先發表現不佳，合計僅投8局，丟掉11分，防禦率高達12.38，在今年之前，田中將大在季後賽丟了46局僅有9分責失，防禦率1.76，今天過後，上升到3.33。

史丹頓季後賽連5戰開轟，成大聯盟史上第4人，可惜一己之力救不了洋基。 路透社
史丹頓季後賽連5戰開轟，成大聯盟史上第4人，可惜一己之力救不了洋基。 路透社

史丹頓（Giancarlo Stanton）在8局下轟出2分砲，是洋基隊少數攻勢，季後賽連續5場開轟大聯盟史上第4人，前有2015年的莫菲（Daniel Murphy，6場）、2004年貝爾川（Carlos Beltran，5場）以及2017到2018年史布林格（George Springer，5場）。

洋基 光芒 田中將大

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