MLB／讓終結者力投3局 運動家5轟擊退太空人扳回一城

MLB運動家今天包括7上的追平轟在內，共揮出5支全壘打，加上終結者漢卓克斯力投3局無失分，最終9比7擊敗太空人，但目前在國聯分區系列賽仍以1比2落後。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟5戰3勝制的分區系列賽，奧克蘭運動家連兩戰輸給休士頓太空人，以0比2瀕臨淘汰。

今天的比賽，運動家1局上半靠史戴拉（Tommy LaStella）的陽春彈先馳得點，但太空人1下就靠亞圖維（Jose Altuve）揮出陽春砲扳平，這個半局他們共獲兩分，以2比1超前。

運動家2上靠坎哈（Mark Canha）陽春砲扳平，歐森（Matt Olson）、賽門（Marcus Semien）分別在4上、5上開轟，取得4比2領先。

但太空人5下展開反撲，迪亞茲(Aledmys Diaz）的兩分砲先將比數追平，之後布蘭德利（MichaelBrantley）、布萊格曼（Alex Bregman）、塔克（Kyle Tucker）的安打都帶有打點，這讓太空人打完5局，以7比4超前。

落後3分的運動家，7上靠平德（Chad Pinder）的3分砲一棒扳平戰局，8上靠兩個保送、1次觸身球、1支二壘安打和兩支高飛犧牲打拿下2分，9比7逆轉戰局，最終也以這個比數獲勝。

運動家今天背水一戰，提前在第7局推出終結者漢卓克斯（Liam Hendriks）登板，他投3局送出4次三振，沒有任何保送，只被打出1支安打無失分，在球隊後來居上贏球後，拿下這場比賽的勝投。