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MLB／突破限額後百萬門檻 陳柏毓簽約金排旅美第六
台灣19歲右投陳柏毓以125萬美元（約台幣3584萬元）的簽約金加盟大聯盟海盜隊，不僅打破隊史國際球員簽約金紀錄，也與郭泓志並列，台灣旅美球員簽約金史上第六，更是大聯盟採取簽約金限制後的第一名。
大聯盟今年因為疫情關係，國際球員簽約日不斷往後延，陳柏毓雖因此稍為延遲旅外腳步，不過海盜隊看好陳柏毓具有選秀第二輪的實力，透過這段期間積極交易，擴大國際球員簽約金額度，才順利簽下陳柏毓。
大聯盟自2012年開始對國際球員簽約金進行限額，超額需繳納罰款，2017年後採更嚴格的硬性上限，球隊不得超過限額，否則無效，也導致2013年曾仁和以162.5萬加盟小熊隊後，成為近8年台灣球員旅美最高簽約金。
2017年的硬性上限後，2019年與紅襪簽約的劉致榮的75萬原是限額後最高，今天陳柏毓打破「百萬」門檻，創下限額後的旅美球員簽約金新紀錄。
史上旅美球員簽約金最高是曹錦輝的220萬，接下來依序是林子偉209萬、王建民201萬，曾仁和排第四，羅錦龍140萬第五，第六名是陳柏毓與郭泓志，兩人同為125萬。
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