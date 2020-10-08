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MLB／海盜隊簽下U18強投陳柏毓 125萬美元簽約金破隊史
19歲的陳柏毓在去年U18世界盃大展光芒，一直以旅外為目標的他，如今確定由美職海盜隊簽下，根據大聯盟官網，簽約金高達125萬美元（約台幣3584萬元），創下海盜隊史國際球員簽約金的新紀錄。
陳柏毓的父親是前味全龍球員、現北科副工教練陳炳男，國中開始就因協調性、身材好，獲得球探高度關注，「跳級」晶宴不少，國三時就曾參加NIKE青棒訓練營，去年入選亞錦賽中華隊，成為史上第4位入選成棒國家隊的高中生。
去年中華隊在U18世界盃拿下冠軍，陳柏毓在對巴拿馬、南韓的兩場比賽都先發拿下勝投，冠軍戰對上美國更登板拿下救援成功，3場出賽、14局、防禦率1.29，是中華隊最終奪冠的大功臣。
海盜總經理切寧頓（Ben Cherington）發表聲明表示，「陳柏毓是名令人期待的年輕投手，他在台灣的國家代表隊有突出表現，而且在國際賽展現競爭力，身材好，在投手丘上的移動迅捷，擁有多樣球種而且還有成長的潛力」。
海盜隊看好陳柏毓有大聯盟選秀第二輪的價值，因此透過交易取得國際簽約金額度，才能開出百萬美元以上的簽約金，成功延攬。
切寧頓表示，海盜隊已觀察陳柏毓3年、寫了25頁報告，也歸功於台灣球探江富群（現改名江睿彥），不僅做好球探工作，也與陳柏毓家人打好關係，「讓我們能夠簽下他，我很期待這周在匹茲堡與柏毓見面，也期待未來幾年與他繼續合作」。
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