MLB／季後賽第3場完封勝 勇士再捕馬林魚先聽牌

史旺森、達諾德前一場比賽雙雙開轟，今天又各敲出一支陽春全壘打，幫助勇士2比0擊敗馬林魚，在MLB國聯分區系列賽拿下2連勝，率先「聽牌」。

美國職棒MLB亞特蘭大勇士，今天在2局下半，靠昨天就曾開轟的史旺森（Dansby Swanson）揮出陽春全壘打先馳得點，前場比賽揮出致勝3分彈的達諾德（Travisd'Arnaud）4下也開轟，勇士就靠這兩分一路領先，最終2分之差收下勝利。

勇士22歲菜鳥投手安德森（Ian Anderson）今天投5.2局，賞給對手8次三振，僅投出1個保送，被擊出3支安打0失分，與後面接手的4名後援投手，聯手封鎖馬林魚打線，讓他們1分未得，是勇士這場比賽贏球的一大關鍵。

馬林魚先發投手洛培茲（Pablo Lopez）今天投5局，送出7次三振且沒有保送，只被擊出3支安打，無奈其中兩支是全壘打，丟掉2分都是自責分，在隊友未提供火力支援的情況下，最後承擔敗投。

勇士今天在5戰3勝制的國家聯盟分區系列賽拿下2連勝，目前2比0領先，有機會橫掃邁阿密馬林魚，率先晉級國聯冠軍賽。

勇士自1995年就未再贏得世界大賽冠軍，本季打線表現精彩，因此被認為有再次奪冠的機會。

勇士、馬林魚這個對戰組合的勝隊，將和洛杉磯道奇、聖地牙哥教士間的勝方，爭奪今年國聯冠軍及晉級世界大賽的門票。

勇士投手群在季後賽已經累積有37局沒讓對手得分，今天也沒讓馬林魚打者越雷池一步，讓他們成為在季後賽前4場比賽中，有3場沒讓對手得分的史上第3隊。前面兩支有此成就的隊伍，是1966年的巴爾的摩金鶯、1905年的紐約巨人。