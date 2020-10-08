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從防禦率無限大復活 羅森索成教士贏球關鍵

聯合新聞網 / 蔡政益
羅森索今年在皇家隊時的表現跟去年判若兩人，三振能力恢復，控球也更精準，季中被教士挖去後竟然還能更上一層樓，9場出賽10局投球0責失。 美聯社
羅森索今年在皇家隊時的表現跟去年判若兩人，三振能力恢復，控球也更精準，季中被教士挖去後竟然還能更上一層樓，9場出賽10局投球0責失。 美聯社

還記得去年在國民隊時，防禦率一度無限大的前紅雀終結者羅森索(Trevor Rosenthal)嗎？今年較少關注大聯盟的球迷，可能會很訝異他竟出現在教士與紅雀的外卡戰，且還擔任終結者。沒錯，羅森索今年大復活，且復活到2015年之後的最佳水準。教士若想在國聯分區系列賽逆轉勝道奇，還得倚賴他的表現。

以動輒100英里火球聞名的羅森索自2013年季後賽開始成為紅雀隊終結者，並一路幫助球隊打進世界大賽，也使他開始聲名大噪。2015年他入選明星賽，並創下紅雀隊史紀錄的48次救援成功。2016年他開季表現不佳，導致他的終結者地位被吳昇桓給取代。2017年季中，他被迫進行韌帶更換手術，這讓他2018年整季報銷，同時也遭紅雀隊釋出。

羅森索去年與國民隊簽下700萬美元的保證合約，由於過去名聲響亮，原本還被寄望能成為牛棚的要角，甚至是終結者。但沒想到最後以防禦率22.74、保送率21.3的難堪成績坐收，甚至還曾因出現過防禦率無限大的窘境而成為話題。羅森索最終理所當然遭到國民隊釋出。

國民是去年世界大賽冠軍得主，陣中球員多半打出生涯好成績，但羅森索(右)是少數例外，投出生涯中最爛的一季，在季中就被國民釋出。 歐新社資料照片
國民是去年世界大賽冠軍得主，陣中球員多半打出生涯好成績，但羅森索(右)是少數例外，投出生涯中最爛的一季，在季中就被國民釋出。 歐新社資料照片

正當眾人認為羅森索的職業是否就此告終時，皇家隊給了他一紙小聯盟合約，讓他與紅雀隊時期的教頭馬西尼(Mike Matheny)重逢。馬西尼與羅森索一樣都曾被紅雀隊放棄，他在2018年季中因戰績不佳被紅雀開除。

羅森索起初並不太被期待，畢竟上一次投出佳績已是2017年季中的事，有將近三年之久。不過他在春訓期間狀況相當好，尤其找回了去年消失的控球能力，因此被放入開季名單。他的身手一直到大聯盟復賽後都維持相當好，最終打敗霍蘭德(Greg Holland)和甘迺迪(Ian Kennedy)，成為皇家隊的終結者。

羅森索今年的球速依舊剛猛，速球均速高達98.1英里，在全聯盟排名第4，滑球也相當犀利。由於他已找回過去紅雀終結者時期的身手，讓他成為交易大限前的市場大熱門，最後他被交易到教士隊，成為教士隊的終結者，並幫助教士隊打進季後賽。他的季賽成績以1.90防禦率、14.5三振率、3.0保送率與11次救援成功坐收，是全聯盟最佳的終結者之一。

教士隊有了羅森索之後如魚得水，牛棚陣容大升級，與波默蘭茲(Drew Pomeranz)和帕岡(Emilio Pagan)組成三本柱。他在教士隊出賽的9場球一分未失，且拿下4次救援成功，進入季後賽之後的教士隊正需要這樣的強力終結者。他算是位大比賽投手，過去在紅雀隊時期的季後賽防禦率只有0.69。不過他在今年外卡戰的表現平平，主投三局雖有一次救援成功，但也掉了2分，防禦率為6.00。

羅森索在外卡戰幫助教士淘汰老東家紅雀，感覺是一定特別的好。 美聯社
羅森索在外卡戰幫助教士淘汰老東家紅雀，感覺是一定特別的好。 美聯社

目前教士隊在國聯分區系列賽以0比1落後道奇隊，接下來的比賽若有處於領先，還是得依賴羅森索過去在季後賽的優質經驗。無論羅森索能與教士隊在季後賽走多遠，他的成功東山再起都會是今年大聯盟最激勵人心的故事之一，球季結束後將成為自由球員的他，勢必會成為各隊爭奪的對象。

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