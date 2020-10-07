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MLB／教士克里文格投1局傷退 道奇取得分區賽首勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
道奇靠著6局攻下4分，以5：1擊敗教士隊，國聯分區系列賽旗開得勝。 路透社
道奇靠著6局攻下4分，以5：1擊敗教士隊，國聯分區系列賽旗開得勝。 路透社

道奇隊與教士隊在國聯分區系列賽的首場交手，前5局未敲安的道奇隊，靠著6局攻下4分，以5：1擊敗教士隊，根據統計，季後賽在5戰3勝制中取得首勝的球隊，其中72%最終取得系列賽勝利。

兩隊先發投手都提早退場，道奇隊布勒（Walker Buehler）投完4局因手指起水泡退場，僅被敲2安失1分，送出8次三振，而教士隊克里文格（Mike Clevinger）第2局就因受傷退場，僅投1局無失分。

道奇隊面對教士隊的投手車輪戰，前5局未能敲安，5局下靠著2次保送加對手傳球失誤才取得追平分，6局下終於有攻勢，單局4支安打，另有2次保送，攻下4分大局，奠定勝利。

教士因一壘手荷斯莫失誤遭到道奇逆轉，休息室呈現低氣壓。 路透社
教士因一壘手荷斯莫失誤遭到道奇逆轉，休息室呈現低氣壓。 路透社

克里文格手肘不適的嚴重程度仍待檢驗，不過2局投出第一顆球是只有91哩的速球，第二顆是77哩的滑球，都比平常少了5哩，因此被換下場，第1局也投出了3次保送，遇到控球麻煩，而教士隊今日9名投手合計送出10次保送。

克里文格只投一局就因傷退場。 路透社
克里文格只投一局就因傷退場。 路透社

教士 道奇

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