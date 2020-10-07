MLB／史布林格雙響砲助聽牌 太空人第3戰投手有麻煩

太空人隊雖然靠著史布林格（George Springer）的雙響砲，以5：2擊敗運動家，在美聯分區系列賽取得聽牌優勢，不過下一戰投手掛警報，葛蘭基（Zack Greinke）因手臂不適，不會在第三戰先發。

太空人前兩戰都未排出這名前塞揚投手，總教練貝克（Dusty Baker）賽後宣布，葛蘭基因手臂不適前往醫院檢查，第三戰改由尤奎迪（Jose Urquidy）先發。

葛蘭基本季狀況不佳，出賽12場繳出3勝3敗、防禦率4.03，從9月9日後未曾投滿6局，前一次出賽是外卡系列賽，投4局失1分，貝克表示：「葛蘭基有點不舒服，他沒有說太多，但從最近3、4場先發來看，表現不是過往的他。」

韋蘭德（Justin Verlander）今年因擔心新冠肺炎疫情退出賽季，如今又少了葛蘭基，太空人隊若未能完成橫掃，在分區系列賽連打五天的賽制下，先發輪值將備受考驗。

史布林格單場雙響後，季後賽累積17轟，超越貝比魯斯（Babe Ruth），在季後賽全壘打榜並列第7名 美聯社

太空人要持續挺進，史布林格的好手感將是關鍵，今天在分區賽第二戰面對光芒，3局上先敲出超前兩分砲，5局上面對對手追到1分差，又與馬多納度（Martin Maldonado）一起轟出陽春砲，再度拉開差距。

史布林格這兩發全壘打，讓他以季後賽17轟，超越貝比魯斯（Babe Ruth），在季後賽全壘打榜並列第7名，第1名是曼尼（Manny Ramirez）的29轟。