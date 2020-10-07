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MLB／史丹頓雙響砲不敵光芒四轟 洋基系列賽遭追平
洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）轟出雙響砲，季後賽連四場開轟追平隊史紀錄，卻無法一手翻轉戰局，洋基最終以5：7敗給光芒隊，在美聯分區系列賽遭追平，兩隊同為1勝1敗。
洋基在第二戰推出21歲的新秀賈西亞（Deivi Garcia）扛起先發，僅投1局，挨轟失1分退場，換上哈普（J.A. Happ）未能止血，2.2局挨了2發2分砲，丟4分退場。
史丹頓雖然在2局上轟出陽春彈、4局上再轟3分砲，包辦全隊前4分打點，季後賽連續四場開轟，更是洋基隊史傑克森（Reggie Jackson）、蓋瑞格（Lou Gehrig）之後的第3人。
然而雙響砲未能扭轉劣勢，洋基全場僅敲出5支安打，光芒先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）5局送出10K，三振數破隊史季後賽紀錄，加上牛棚三投合送8K，團隊季後賽單場18K則是大聯盟紀錄。
光芒全場四轟，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在首局的陽春砲，加上朱尼諾（Mike Zunino）、馬格特（Manuel Margot）各一發兩分砲，米道斯（Austin Meadows）6局上陽春砲，保持穩定領先。
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