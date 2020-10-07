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MLB／達諾德3分砲轟馬林魚 勇士奪分區系列賽首勝

中央社 / 亞特蘭大6日綜合外電報導
勇士今天靠達諾德(右)7下的3分砲將比數超前，最終9比5擊敗馬林魚，拿下國聯分區系列賽首勝。 美聯社
勇士今天靠達諾德(右)7下的3分砲將比數超前，最終9比5擊敗馬林魚，拿下國聯分區系列賽首勝。 美聯社

MLB勇士今天靠達諾德7下的3分砲將比數超前，最終9比5擊敗馬林魚，拿下國聯分區系列賽首勝。

美國職棒大聯盟MLB國家聯盟分區系列賽，第2種子亞特蘭大勇士對上第6種子邁阿密馬林魚的對戰今天開打。

這場比賽的1局下半，勇士開路先鋒亞古納（Ronald Acuna Jr.）揮出首局首打席全壘打，目前22歲又293天的他，成為MLB史上能在季後賽有此成就最年輕的球員。但馬林魚很快有所回應，下個半局就靠羅哈斯（Miguel Rojas）的陽春彈扳平比數。

3局上半馬林魚攻勢再起，頭兩名打者都安打上壘，1出局後，古柏（Garrett Cooper）、安德森（Brian Anderson）接連兩支安打，讓馬林魚4比1領先。3下亞古納挨觸身球上壘，兩出局後，歐蘇納（Marcell Ozuna）、達諾德（Travis d'Arnaud）連續兩支安打讓勇士要回2分。

1分落後的勇士，7下先靠歐蘇納敲出帶有打點的安打扳平，再靠d'Arnaud的3分砲，以7比4超前，接著史旺森（Dansby Swanson）再揮出兩分砲，勇士在這個半局掃近6分，在7局結束後，以9比4領先5分。

8局上半馬林魚追回1分，之後雙方未再得分，最終勇士4分之差收下勝利，在5戰3勝制的國聯分區系列賽，以1比0領先馬林魚。

勇士的Swanson今天3打數3安打，另獲2次保送，打進4分打點，是勇士拿下這場比賽勝利的關鍵。

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