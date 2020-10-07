快訊

最新民調！拜登在六大關鍵搖擺州穩定領先川普

局長遭爆料！軍情局駁斥醜聞不排除提告 國防部展開專案調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／史普林格雙響再轟運動家 太空人2連勝聽牌

中央社 / 洛杉磯6日綜合外電報導
ALDS Astros Athletics Baseball Houston Astros' Jose Altuve, right, celebrates with teammates after the Astros defeated the Oakland Athletics in Game 2 of a baseball American League Division Series in Los Angeles, Tuesday, Oct. 6, 2020. (AP Photo/Ashley Landis) 美聯社
ALDS Astros Athletics Baseball Houston Astros' Jose Altuve, right, celebrates with teammates after the Astros defeated the Oakland Athletics in Game 2 of a baseball American League Division Series in Los Angeles, Tuesday, Oct. 6, 2020. (AP Photo/Ashley Landis) 美聯社

MLB太空人今天靠史普林格揮出雙響砲帶領，以5比2擊敗運動家拿下2連勝，在美聯分區系列賽聽牌。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟第6種子休士頓太空人與第2種子奧克蘭運動家，在5戰3勝制的分區系列賽首戰上演「煙火秀」，太空人最終10比5獲勝。

今天的第2戰，兩隊再度展開全壘打大戰。

運動家的戴維斯（Khris Davis）再次於2局下半開轟讓球隊先馳得點，太空人則在3上立刻靠斯史林格（George Springer）的兩分砲將比分超前，並在4上追加1分，取得3比1領先。

運動家4下靠平德（Chad Pinder）的陽春彈追回1分，但下半局馬多納度（Martin Maldonado）、斯普林格接連開轟，太空人再添兩分，以5比2領先。

接下來的4局，兩隊都沒有再拿下分數，最終太空人以3分之差獲勝。

史普林格今天4打數2安打，2支安打都是全壘打，為太空人打進3分，是球隊贏球一大功臣。

另外，太空人的瓦德斯（Framber Valdez）今天先發投7局，有4次三振、1個保送，被擊出2支全壘打在內的5支安打，丟掉2分都是自責分，最後獲得勝投，也是太空人獲勝關鍵。

運動家

延伸閱讀

MLB／才不想給他們用咧！ 道奇慶幸太空人用客隊休息室

MLB／柯瑞亞雙響砲 太空人砲轟運動家奪系列賽首勝

魔球決戰全民公敵 運動家有望逐退太空人

MLB／太空人回批球迷 沙巴西亞：閉嘴吧

相關新聞

勇士拚25年來首冠 萬事俱備只欠先發深度

過去20年來，勇士有超過一半的時間，都是國聯東區的例行賽常勝軍，有11季闖進季後賽，可是到季後賽卻都打不好。自2001年他們贏得國聯分區系列賽後，到上週他們在外卡輪打敗紅人之前，勇士連續輸了10個季後

馬林魚像台拼裝車 庫柏可望成打線最大支柱

1997年，甫成軍五年的佛羅里達馬林魚寫下「最速奪冠」紀錄，也成為史上第一支拿下世界大賽冠軍的外卡球隊，當時他們與三年內兩度闖進世界大賽的印地安人血戰七場，方由倫特利亞（Edgar Rentería）

MLB／史普林格雙響再轟運動家 太空人2連勝聽牌

MLB太空人今天靠斯普林格揮出雙響砲帶領，以5比2擊敗運動家拿下2連勝，在美聯分區系列賽聽牌

MLB／柯爾火球化解滿壘 光芒教頭：非常神奇

大聯盟分區系列賽前進「泡泡賽區」，洋基與光芒隊決戰聖地亞哥，太空人與運動家隊在道奇隊主場開戰，首戰都由去年打進美聯冠軍賽...

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟分區賽(更新)

外卡賽結束後，緊接著聯盟分區賽開打，8支隊伍將在第三地球場進行5戰3勝制系列賽，且是沒有任何休息日的5連戰，非常考驗陣容深度。

MLB／閃崔志萬是對的 柯爾飆速100哩飆K助洋基搶首勝

付給柯爾（Gerrit Cole）九年3.24億美元的原因，在第五局滿壘時投出的100.1哩火球，找到答案，柯爾度過危機...

MLB／才不想給他們用咧！ 道奇慶幸太空人用客隊休息室

大聯盟季後賽休兵2天後續燃戰火，分區系列賽今天展開，從此輪開始都採「泡泡賽區」，太空人與運動家隊的系列賽就移師道奇球場開...

MLB／柯瑞亞雙響砲 太空人砲轟運動家奪系列賽首勝

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟5戰3勝的分區系列賽今天開打，第6種子休士頓太空人與第2種子奧克蘭運動家交手，比賽中砲聲隆隆...

魔球決戰全民公敵 運動家有望逐退太空人

美聯分區季後賽明天開打，其中運動家與太空人的對戰組合也可說是「魔球」與新一代「科技棒球」的對決。從強調數據分析的賓恩（Billy Beane）在1998年開始擔任運動家GM後，這隻小市場球隊就不斷從砂

道奇若挺過變數大首輪 可望4年內3闖世界大賽

洛杉磯道奇今年挾著全聯盟最佳戰績挺進季後賽，戰力從上到下不管怎麼看，都是整個美職最優。即便在只打60場的例行賽，道奇仍能創造正136分的超強大得失分差，足以凸顯他們高達.717的勝率，毫不僥倖。季後賽

浩克一上大聯盟就3連勝 驚人神似右投版的拍賣哥

在介紹紅襪隊新秀浩克（Tanner Houck）之前，請先看看這段影片。 上面的影片是知名的棒球推特帳號Pitching Ninja做的，把浩克的右投顛倒，擺在拍賣哥的左投旁邊，不看背號，還真像

遠離洛城找回自信 達比修、前田演出王子復仇記

波折不斷的2020年大聯盟例行賽終於進入尾聲。季前實力最被看好的奪冠大熱門道奇早在九月中就率先成為首隻晉級季後賽的球隊，上週又拿下國聯第一種子。然而這對剛締造國聯西區八連霸、曾連續兩年打進世界大賽的道

熱門新聞

MLB／閃崔志萬是對的 柯爾飆速100哩飆K助洋基搶首勝

NBA／空檔要球遭無視 藍道兒子擒抱放倒隊友

NBA／史陶德邁爾親自指導 傳勇士給以色列新星高度評價

NBA／不在乎社群媒體評價 戴維斯盼第四戰再出發

NBA／凱威爾波普與格林失準星 佛蓋爾喊話堅持到底

MLB／才不想給他們用咧！ 道奇慶幸太空人用客隊休息室

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。