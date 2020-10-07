MLB／史普林格雙響再轟運動家 太空人2連勝聽牌

MLB太空人今天靠史普林格揮出雙響砲帶領，以5比2擊敗運動家拿下2連勝，在美聯分區系列賽聽牌。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟第6種子休士頓太空人與第2種子奧克蘭運動家，在5戰3勝制的分區系列賽首戰上演「煙火秀」，太空人最終10比5獲勝。

今天的第2戰，兩隊再度展開全壘打大戰。

運動家的戴維斯（Khris Davis）再次於2局下半開轟讓球隊先馳得點，太空人則在3上立刻靠斯史林格（George Springer）的兩分砲將比分超前，並在4上追加1分，取得3比1領先。

運動家4下靠平德（Chad Pinder）的陽春彈追回1分，但下半局馬多納度（Martin Maldonado）、斯普林格接連開轟，太空人再添兩分，以5比2領先。

接下來的4局，兩隊都沒有再拿下分數，最終太空人以3分之差獲勝。

史普林格今天4打數2安打，2支安打都是全壘打，為太空人打進3分，是球隊贏球一大功臣。

另外，太空人的瓦德斯（Framber Valdez）今天先發投7局，有4次三振、1個保送，被擊出2支全壘打在內的5支安打，丟掉2分都是自責分，最後獲得勝投，也是太空人獲勝關鍵。