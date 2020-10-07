勇士拚25年來首冠 萬事俱備只欠先發深度

過去20年來，勇士有超過一半的時間，都是國聯東區的例行賽常勝軍，有11季闖進季後賽，可是到季後賽卻都打不好。自2001年他們贏得國聯分區系列賽後，到上週他們在外卡輪打敗紅人之前，勇士連續輸了10個季後賽系列賽。今年季後賽，他們好不容易憑藉著投手群的好表現徹底壓制紅人打線，挺過季後賽首輪，終止了季後系列賽10連敗的慘狀。

來到第二輪的分區系列賽，對到在今年屢屢跌破眾人眼鏡的馬林魚，勇士仍存有不能輸的壓力，因為這已經是他們連續第三年闖進季後賽，論球員實力、陣容完整度、季後賽經驗，都優於馬林魚，假如輸球，不再像2年前在分區系列賽敗給道奇時，還能安慰自己是陣中年輕球員經驗還不足、來日方長尚存進步空間。

勇士看板球星弗里曼（Freddie Freeman）就表示，去年在分區系列賽敗給紅雀已經是輸了不該輸的系列賽，今年雖然挺過了外卡輪，但倘若沒有從分區系列賽脫穎而出，那本季前面的成功對於球隊和球迷而言，都不會有太大意義。若說有什麼東西是「最適合奪冠的時機」，對於勇士來說，那時機就在今年。

勇士今年的陣容核心在於他們的打線，由熱門的國聯MVP候選人弗里曼、打擊火力跟弗里曼不相上下的歐蘇納（Marcell Ozuna）和阿庫納（Ronald Acuna Jr.）領銜。弗里曼今年選到的保送多於被三振數，這是他生涯首度達成此里程碑，打擊三圍（打擊率／上壘率／長打率）達到近乎打電玩等級的.341／.462／.640，而且擊球品質也相當好，出色擊球率（Barrel Rate）、強擊球率（Hard Hit Rate）、平飛球率（Line Drive Rate）皆創下生涯單季最高數字，可見不是靠運氣才能繳出非常亮眼的帳面成績。阿庫納本季打擊率雖然不是很理想，但其實他的整體攻擊火力依舊很猛，因為他提升了保送率和長打火力，在202個例行賽打席中繳出18.8％的高保送率和14支全壘打。歐蘇納則是擺脫他在紅雀時期不上不下的表現，打出比他在馬林魚最後一年（2017年）更好的火力輸出。

勇士一壘手弗里曼(左)與外野手歐蘇納(右)兩人OPS分別是驚人的1.102、1.067，剛好就是全大聯盟的第2名和第3名(第1名為國民外野手索托)，再加上有長打、有速度的開路先鋒阿庫納，勇士的前3棒實在讓人膽寒。 美聯社

除了上述三人，斧頭幫的打者群深度也很夠，外野手杜佛（Adam Duvall）、游擊手史旺森（Dansby Swanson）、捕手達諾（Travis d’Arnaud），今年也都打出高於聯盟平均水準不少的攻擊指數。整體看下來，勇士例行賽的團隊攻擊指數.832非常出色，經過攻擊環境校正之後，仍優於聯盟平均達16％，高居全聯盟第五名。

雖然這條打線在季後賽首輪首戰被包爾（Trevor Bauer）壓制，不過到第二戰就比較正常發揮，歐蘇納和杜佛雙雙開轟，阿庫納也提供三支安打的奧援，最終他們九支安打攻下五分，橫掃了對紅人的系列賽。

打線火力之外，勇士的牛棚是他們今年的另一個利器。面對紅人的第一戰，雙方零比零的僵局一直到第13局還難分難解，他們牛棚精銳盡出，使用了七名投手合計吃下六局，只被打五支安打沒有失分，而且還送出多達11次三振。第二戰，史密斯（Will Smith）、馬丁（Chris Martin）、梅倫森（Mark Melancon）三人合力投出三局的完全比賽，附帶三次三振，為球隊鎖定勝局。例行賽期間，勇士牛棚的防禦率為3.50，在全國聯僅次於道奇的2.74，表現精彩，因此只要他們能在前五局取得領先，勝算就會大大增加。

勇士終結者梅倫森在季後賽的狀況比去年要好很多，連兩場對紅人的比賽都沒有被打出安打。 美聯社

勇士本季唯一的弱點就是他們的先發投手深度。弗里德（Max Fried）和菜鳥強投安德森（Ian Anderson）從球季開始至今，確實投得沒話說，兼具壓制力和穩定性，面對危機通常也都能有效解決。可是在這頭兩號先發之後，勇士的先發陣容就相當令人擔憂，這問題在三戰兩勝制的外卡輪或許感受還不會那麼明顯，但來到可能連打五戰的分區系列賽，或是可能連打七戰的聯盟冠軍賽（今年季後賽前三輪的每一輪內，都沒有休兵移動日），就會造成巨大的壓力和考驗。

勇士在分區系列賽前三戰，推出弗里德、安德森以及萊特（Kyle Wright）。今年還沒有在季後賽出賽的萊特，例行賽控球狀況不太理想，平均每九局要送出5.1次保送，排除掉守備因素的投手獨立防禦率FIP，亦高達5.90。不知道的人或許會想說，怎麼會在那麼關鍵的季後系列賽，派出在例行賽投得如此跌跌撞撞的投手先發，但事實是，勇士在萊特之外，還真的找不到更好的第三號先發候選人，遑論第四或第五號（年輕強投索洛卡（Mike Soroka）和老將漢默斯（Cole Hamels）皆因受傷球季提前報銷）。

勇士總教練史尼克（Brian Snitker）已經不排除，如果有第五戰的話，會讓王牌弗里德在只休三天的情況下再度登板。不過他們現在的當務之急，是先確保他們在前三戰要把該拿的比賽拿下來：也就是由弗里德和安德森先發的比賽。

勇士王牌投手弗里德在例行賽戰績是7勝0敗、防禦率2.25，表現是非常優異，但在季後賽可能要有密集出賽的心理準備。 美聯社

從勇士隊今年的陣型來看，他們要在季後賽過關斬將的方法，就是要先聲奪人，把系列賽前兩戰由頭兩號先發（弗里德、安德森）負責的場次搶下來，系列賽後半段再靠強大的牛棚去彌補先發深度的不足，盡可能從中獲取勝利。換言之，他們在面對紅人系列賽所產出的結果，就是還算不錯的晉級模板。

勇士上次奪冠已經是遠在25年前的1995年，當時台灣的總統李登輝先生還處在第一任期，這麼多年來，他們雖然不乏闖進10月棒球的機會，卻總是在挺進世界大賽的路上跌倒。儘管今年是受到新冠肺炎衝擊的縮水賽季，冠軍意義會被打一點折扣，可是拿冠軍仍然是球員夢寐以求的奮戰目標，若真的奪冠也會為球團上下帶來很好的報酬。勇士本季挑戰季後賽的陣容不是沒有瑕疵，但可說是過去15年來戰力最完整強悍的一支，究竟今年會不會是這支國東傳統勁旅的應許之年，就讓我們繼續看下去。