快訊

川普染疫失控 長子也看不下去：父親太瘋狂了

慢性鉛中毒會有這些症狀！教你發現生活常見5種重金屬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／閃崔志萬是對的 柯爾飆速100哩飆K助洋基搶首勝

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
柯爾在美聯分區系列賽繳出6局失3分優質先發，隊友以4發全壘打護航為他奪勝。 路透社
柯爾在美聯分區系列賽繳出6局失3分優質先發，隊友以4發全壘打護航為他奪勝。 路透社

付給柯爾（Gerrit Cole）九年3.24億美元的原因，在第五局滿壘時投出的100.1哩火球，找到答案，柯爾度過危機，今天在美聯分區系列賽繳出6局失3分優質先發，隊友以4發全壘打護航，史丹頓（ Giancarlo Stanton）的滿貫砲為比賽定調，終場以9：3擊敗光芒，收下系列賽首勝。

柯爾此役在第四局挨了韓籍打者崔志萬的兩分砲，一度處於2：3落後，東岡凱爾（Kyle Higashioka）和賈吉 （ Aaron Judge）在第五局敲出陽春砲，幫助他討回領先，而關鍵打席出現在五局下。

柯爾閃掉崔智萬專心對決馬格特，最後用破百英哩球速三振解危。 路透社
柯爾閃掉崔智萬專心對決馬格特，最後用破百英哩球速三振解危。 路透社

兩人出局後，柯爾接連出現保送、被敲安打，這回選擇「示弱」，故意保送對自己很有心得的崔志萬，對決下一棒馬格特（Manuel Margot），第4球飆出100.1哩直球三振對手，這是他本季的最快球速，來的恰是時候。

在關鍵時刻飆出本季最快球速，柯爾說：「關鍵時刻、關鍵的一球，那球執行的很完美，我很開心有這樣的結果，因為是我讓自己陷入麻煩的。」

史丹頓在九局上的滿貫砲為比賽定調。 美聯社
史丹頓在九局上的滿貫砲為比賽定調。 美聯社

洋基逆轉戰局後未再讓出領先，第九局攻下5分為比賽定調，史丹頓的滿貫砲重擊光芒。此役開放部分親朋好友進場，史丹頓開轟也歸功家人的力量，他表示，「這是我的父母今年第一次到場的比賽，我很高興，那幫上了我。」

洋基明天推派小將賈西亞（Deivi Garcia）先發，而非日籍投手田中將大，他生涯只在大聯盟出賽6場，就要扛起大任，柯爾也在賽後記者會上被問到給他的建議，「就做他自己就好。」

柯爾表示，「我還記得我的第一場季後賽先發，我為他感到興奮，我確信會很緊張，但老實說，我們每個人賽前都很緊張啊！」

柯爾 史丹頓 光芒

延伸閱讀

NBA／盛讚詹皇持續進化 柯爾：比6年前還更強大

MLB／洋基分區賽首戰推柯爾 其餘先發待定

NBA／勇士新版「死亡五小」 柯爾：維金斯可能扛4號

MLB／柯爾13K破季後賽紀錄 洋基打爆「三冠王」畢柏

相關新聞

MLB／閃崔志萬是對的 柯爾飆速100哩飆K助洋基搶首勝

付給柯爾（Gerrit Cole）九年3.24億美元的原因，在第五局滿壘時投出的100.1哩火球，找到答案，柯爾度過危機...

MLB／柯瑞亞雙響砲 太空人砲轟運動家奪系列賽首勝

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟5戰3勝的分區系列賽今天開打，第6種子休士頓太空人與第2種子奧克蘭運動家交手，比賽中砲聲隆隆...

MLB／才不想給他們用咧！ 道奇慶幸太空人用客隊休息室

大聯盟季後賽休兵2天後續燃戰火，分區系列賽今天展開，從此輪開始都採「泡泡賽區」，太空人與運動家隊的系列賽就移師道奇球場開...

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟分區賽(更新)

外卡賽結束後，緊接著聯盟分區賽開打，8支隊伍將在第三地球場進行5戰3勝制系列賽，且是沒有任何休息日的5連戰，非常考驗陣容深度。

魔球決戰全民公敵 運動家有望逐退太空人

美聯分區季後賽明天開打，其中運動家與太空人的對戰組合也可說是「魔球」與新一代「科技棒球」的對決。從強調數據分析的賓恩（Billy Beane）在1998年開始擔任運動家GM後，這隻小市場球隊就不斷從砂

道奇若挺過變數大首輪 可望4年內3闖世界大賽

洛杉磯道奇今年挾著全聯盟最佳戰績挺進季後賽，戰力從上到下不管怎麼看，都是整個美職最優。即便在只打60場的例行賽，道奇仍能創造正136分的超強大得失分差，足以凸顯他們高達.717的勝率，毫不僥倖。季後賽

浩克一上大聯盟就3連勝 驚人神似右投版的拍賣哥

在介紹紅襪隊新秀浩克（Tanner Houck）之前，請先看看這段影片。 上面的影片是知名的棒球推特帳號Pitching Ninja做的，把浩克的右投顛倒，擺在拍賣哥的左投旁邊，不看背號，還真像

遠離洛城找回自信 達比修、前田演出王子復仇記

波折不斷的2020年大聯盟例行賽終於進入尾聲。季前實力最被看好的奪冠大熱門道奇早在九月中就率先成為首隻晉級季後賽的球隊，上週又拿下國聯第一種子。然而這對剛締造國聯西區八連霸、曾連續兩年打進世界大賽的道

年度大獎競爭激烈 畢伯會是MVP、塞揚獎雙料得主？

大聯盟2020縮水例行賽季很快接近尾聲，沒有意外的話，在台灣9月28日就會把所有賽程打完。此時正是回顧今年賽季傑出個人表現與個人獎項探討的好時機，現在就跟著本文一起來看看本季年度主要的球員個人獎項（最

五大最佳季前補強 前田健太、凱柯都讓球隊大賺

球季縮減的大聯盟季賽即將進入尾聲，也該是時候檢視季前補強的成效了。有的交易起初並不起眼，但事後證明效益龐大，有的自由球員簽約則是經濟實惠。以下為今年五個最佳的季前補強，大部分對於爭奪季後賽席次有極大的

曾是砂礫般第22輪捕手 沃特蛻變為洋基的珍珠

世人熟知擁有「邪惡帝國」稱號的洋基，連續四年取得季後賽資格，並不令人意外，去年和雙城上演團隊全壘打追逐戰的他們，陣中重砲如雲，今年續寫全壘打紀錄（包括單局五轟、連三場至少六轟等）也不會令人詫異，但令人

新球場像鐵皮屋壞了風水？ 遊騎兵度過最悲慘一年

要說今年大聯盟球季哪隻球隊最為幸運，相信有不少球迷會不加思索選擇太空人。由於疫情導致球季延後並縮水成只剩六十場，更重要的是所有例行賽都不開放觀眾進場，這一來他們作客任何一座客場——尤其是道奇及洋基球場

熱門新聞

NBA力挺詹皇史上最佳 楊恩：喬丹未在決賽對抗超級巨星

輕忽歐林尼克+不包夾巴特勒 湖人怎能不輸球？

NBA／攻守兩端表現欠佳 戴維斯：犯規太多影響侵略性

NBA／生涯後期伴雷霆重建 保羅：還能打球就是種祝福

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟分區賽(更新)

棒球／台灣可以比賽超棒 連道奇都打聽怎麼送球員來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。