MLB／閃崔志萬是對的 柯爾飆速100哩飆K助洋基搶首勝

付給柯爾（Gerrit Cole）九年3.24億美元的原因，在第五局滿壘時投出的100.1哩火球，找到答案，柯爾度過危機，今天在美聯分區系列賽繳出6局失3分優質先發，隊友以4發全壘打護航，史丹頓（ Giancarlo Stanton）的滿貫砲為比賽定調，終場以9：3擊敗光芒，收下系列賽首勝。

柯爾此役在第四局挨了韓籍打者崔志萬的兩分砲，一度處於2：3落後，東岡凱爾（Kyle Higashioka）和賈吉 （ Aaron Judge）在第五局敲出陽春砲，幫助他討回領先，而關鍵打席出現在五局下。

柯爾閃掉崔智萬專心對決馬格特，最後用破百英哩球速三振解危。 路透社

兩人出局後，柯爾接連出現保送、被敲安打，這回選擇「示弱」，故意保送對自己很有心得的崔志萬，對決下一棒馬格特（Manuel Margot），第4球飆出100.1哩直球三振對手，這是他本季的最快球速，來的恰是時候。

在關鍵時刻飆出本季最快球速，柯爾說：「關鍵時刻、關鍵的一球，那球執行的很完美，我很開心有這樣的結果，因為是我讓自己陷入麻煩的。」

史丹頓在九局上的滿貫砲為比賽定調。 美聯社

洋基逆轉戰局後未再讓出領先，第九局攻下5分為比賽定調，史丹頓的滿貫砲重擊光芒。此役開放部分親朋好友進場，史丹頓開轟也歸功家人的力量，他表示，「這是我的父母今年第一次到場的比賽，我很高興，那幫上了我。」

洋基明天推派小將賈西亞（Deivi Garcia）先發，而非日籍投手田中將大，他生涯只在大聯盟出賽6場，就要扛起大任，柯爾也在賽後記者會上被問到給他的建議，「就做他自己就好。」

柯爾表示，「我還記得我的第一場季後賽先發，我為他感到興奮，我確信會很緊張，但老實說，我們每個人賽前都很緊張啊！」