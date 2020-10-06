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MLB／才不想給他們用咧！ 道奇慶幸太空人用客隊休息室
大聯盟季後賽休兵2天後續燃戰火，分區系列賽今天展開，從此輪開始都採「泡泡賽區」，太空人與運動家隊的系列賽就移師道奇球場開打，太空人因種子序在後，必須使用客場休息室，一位道奇球團工作人員對此直言，「就是不想讓他們用主隊休息室。」
外卡系列賽仍在各隊主場進行，但此輪開始都採「泡泡賽區」，各組系列賽集中於單一中立球場進行，除了道奇球場外，洋基與光芒的系列賽在教士主場、道奇與教士的系列賽在遊騎兵主場、馬林魚與勇士的系列賽在太空人主場進行，由於不需移動，未安排休兵日，若需打滿5場就是連打5天。
由於太空人的種子序在後，必須使用較小且位置較差的客隊休息室，運動家進駐主隊休息室，道奇對此也覺得鬆口氣，一位球團人員就坦言，「對啊，我們就是不想給他們（太空人）用主隊休息室。」
太空人因2017年違規竊取暗號成為全民公敵，當年拿下世界大賽時，對手就是道奇，道奇也因此被視為此事件的最大受害者。
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