MLB／柯瑞亞雙響砲 太空人砲轟運動家奪系列賽首勝

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟5戰3勝的分區系列賽今天開打，第6種子休士頓太空人與第2種子奧克蘭運動家交手，比賽中砲聲隆隆，太空人靠柯瑞亞的單場雙響砲逆轉，10比5獲勝。

比賽前半段，兩隊就火力全開，戴維斯（Khris Davis）2局下的兩分砲讓運動家先馳得點，墨菲（Sean Murphy）3下的陽春彈把優勢擴大到3比0。

太空人不遑多讓，4局上布萊格曼（Alex Bregman）擊出陽春全壘打，柯瑞亞（Carlos Correa）再補個兩分砲，讓球隊3比3扳平。

但運動家4下靠歐森（Matt Olson）陽春砲要回領先，5下再藉坎納（Mark Canha）的高飛犧牲打追加優勢，以5比3領先太空人。

6上太空人反撲，兩出局後瑞迪克（Josh Reddick）靠運動家失誤上壘，接下來馬多納度（Martin Maldonado）、史普林格（George Springer）、亞圖維（Jose Altuve）、布蘭德利（Michael Brantley）連續4支安打掃回4分，讓太空人7比5超前。

柯瑞亞7上再開轟，9上再揮出帶有打點安打，古瑞爾（Yuli Gurriel）同個半局擊出高飛犧牲打，讓太空人終場10比5勝出。

柯瑞亞今天包括擊出「雙響砲」在內，5打數3安打，有4分打點，開路先鋒斯史林格有5打數4安打的強勢演出，阿圖維、布萊格曼都有4打數2安打的成績。

太空人2017年拿下世界大賽冠軍，去年也在世界大賽和華盛頓國民打滿7場才敗下陣來，但遭爆使用電子設備竊取對手暗號作弊，頓時成為「全民公敵」，不少球迷等著看太空人跌下神壇的好戲。但沒辦法再偷暗號的太空人，本季戰績29勝31敗，勝率雖不到5成，卻仍擠進季後賽之門，讓許多人恨得牙癢癢。

運動家和太空人同屬美聯西區，每年與太空人交手的場次自然不少，因太空人偷暗號而吃的虧也絕對少不了。加上揭發偷暗號弊端的，正是由太空人轉戰運動家的舊將費爾斯（Mike Fiers），老戰友變對手還成了「抓耙子」，這些新仇舊恨，讓兩隊在這次季後賽的交手，增添不少火藥味。