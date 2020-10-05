魔球決戰全民公敵 運動家有望逐退太空人

美聯分區季後賽明天開打，其中運動家與太空人的對戰組合也可說是「魔球」與新一代「科技棒球」的對決。從強調數據分析的賓恩（Billy Beane）在1998年開始擔任運動家GM後，這隻小市場球隊就不斷從砂礫中淘出珍珠，儘管團隊薪資總是敬陪末座仍能打出好成績。「魔球」（Moneyball）一詞也聲名大噪，從暢銷書紅到被改編成賣座電影。近年來更加青出於藍的則是前太空人總經理魯諾（Jeff Luhnow）用最新科技輔助球員養成訓練及戰術調度的「科技棒球」。不僅幫助太空人把運動家踩在腳下連拿三座美聯西區冠軍，也破解過去認為數據派到季後賽就不管用的魔咒成功拿下冠軍——直到去年冬天被揭穿他們的成功很大一部份來自令人不齒的偷暗號行為，才讓意氣風發的太空人從雲端跌落谷底。

由於同處美聯西區，在太空人作弊的那幾年裡，運動家投手們想當然耳也被偷過不少次暗號。更重要的是，開了揭發「太鼓門」作弊事件第一槍的不是別人，正是從太空人轉戰運動家的老投手費爾斯（Mike Fiers）。雖說是太空人自己偷暗號在先，但對於這位老隊友宛如「抓耙子」的告發行為想必仍舊忿忿不平。再加上八月初兩隊又爆發了運動家中外野手勞瑞亞諾（Ramon Laureano）被太空人投手觸身球連發，導致清板凳及多人被禁賽的群毆事件。新愁舊恨一起來，不論「於公於私」，運動家都成了伸張正義，阻止太空人繼續「得逞」的最佳人選。

因為「暗號門事件」，太空人當了一整季的過街老鼠，現在他們有機會重新證明自己，當然會想再次奪冠，但眼前的運動家就不是省油的燈，想要過關沒那麼容易。 美聯社

同時這次季後賽的賽制安排對運動家也屬利多。由於疫情的關係，兩隊必須到第三地洛杉磯道奇球場打五戰三勝制的分區季後賽。由於不須移動，不論打幾場中間都沒有休息日，相當考驗兩隊的投手深度及牛棚戰力，而後者又是運動家的一大優勢。在兩隊打線、先發投手勢均力敵的情況下，後援投手的表現很可能就會是運動家得以勝出的關鍵。

首先從打線看起，不論是不是因為沒法像之前一樣偷看暗號的關係，太空人三大中心打者亞土維（Jose Altuve）、布萊格曼（Alex Bregman）及柯瑞亞（Carlos Correa）本季表現全都大不如前。尤以一向被視為球隊領袖的亞土維最為悽慘，.629的OPS是全隊先發最差。再加上去年轟出27發全壘打、OPS高達1.067的超級新人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）因傷整季報銷，另一位主力打者古利爾（Yuli Gurriel）也陷入大低潮。如果不是老將布蘭特利（Michael Brantley）、後起之秀塔克（Kyle Tucker）及即將成為自由球員的開路先鋒史布林格（George Springer）維持過往的好表現，太空人今年根本別想打進季後賽。

太空人強打亞土維本季的表現與過去有極大的落差，不論是心理面受到影響，或是真的沒暗號就不會打，他必需在季後賽找回手感才不會繼續落人口實。 美聯社

然而運動家打線也沒好到哪去。他們今年總共只攻下274分，在美聯排名第八，還輸給太空人的279分。更要命的是季中還傷了三壘手查普曼（Matt Chapman）這位頭號球星，再加上兩大主力打者一壘手歐森（Matt Olson）及游擊手塞米恩（Marcus Semien）成績也都不如過往。以至於不論是OPS（.718，太空人是.720）、進階數據wOBA（.314，太空人是.311）都只能說是跟太空人半斤八兩。

進攻方面打成平手，先發投手運動家也不具優勢。按理說太空人今年一下子少了出走的柯爾（Gerrit Cole）跟韌帶受傷整季報銷的韋蘭德（Justin Verlander）兩大王牌，戰力應是捉襟見肘。但新秀哈維耶（Cristian Javier）及臨危受命後援轉先發的巴爾德斯（Framber Valdez）硬是頂上兩人的空缺。儘管老將葛蘭基（Zack Greinke）成績退步，太空人先發投手防禦率仍能維持在美聯第六（4.26）。反觀運動家在新人盧薩多（Jesus Luzardo）表現稱職，又交易來麥納（Mike Minor）後，能扛先發輪值的投手有六人之多。但人多勢眾的先發投手防禦率反倒大幅上升到美聯第八的4.49甚至比太空人還差。而且這六位投手實力平均，無一有王牌投手的架勢。該由誰擔任五戰三勝的頭幾場先發，恐怕會讓總教練梅爾文（Bob Melvin）傷透腦筋。

運動家在新人投手的培養方面實在是很有一套，像菜鳥左投「蜥蜴王」盧薩多就頗有大將之風。 美聯社

幸運的是，運動家擁有全美聯最強大的後援投手陣容。由最近兩年救援成功39次，防禦率只有1.79的明星終結者漢崔克斯（Liam Hendriks）所領軍的牛棚本季防禦率2.72，高居美聯首位。漢崔克斯本人更在對白襪的外卡賽最後兩戰熱投68球為運動家守住最後勝利。除此之外例行賽防禦率只有1.80、外卡賽投3.2局（全隊次多）未失一分的韋德肯（J.B. Wendelken）、老將索瑞亞（Joakim Soria）及派提特（Yusmeiro Petit）也都是可用之兵。在後援投手舉足輕重，最多可能連打五場不休兵的季後賽中，強大的牛棚不但足以補先發投手的不足，而且會是運動家致勝的利器。

運動家終結者漢崔克斯去年的表現已經夠好，本季竟然還能再進化，防禦率低到1.78，25.1局投球K/BB是驚人的37/3，而且才被打過1支全壘打。 美聯社

反之太空人牛棚在原有終結者歐蘇納（Roberto Osuna）手肘韌帶受傷後，整季幾乎無時無刻處於吃緊狀態。最終例行賽防禦率4.39位居美聯第八，並且得帶著多達五名菜鳥打分區季後賽。老謀深算的太空人總教頭貝克（Dusty Baker）在第一輪面對雙城兩戰中用四位先發投手相互接力投滿大半場，兩場外卡賽總共只用上六名投手。但在緊湊的分區季後賽中他將不再有這樣的餘裕。接下來貝克勢必得讓先發投手撐更久吃更多局數，同時還可能會有某些投手先發牛棚兩頭燒。

過去兩年運動家都在外卡驟死戰飲恨，今年總算擊退新興的白襪晉級第二輪，也是他們自2006年以來首次在季後賽過關。與他們狹路相逢的太空人雖說例行賽勝率不到五成，靠著疫情而增加的名額幸運擠進季後賽，卻也韌性十足擊敗了強敵雙城。雖說運動家在例行賽對決以7勝3敗居優勢，但猶如百足之蟲死而不僵的太空人確實不好對付。兩隊都不以打擊見長，先發投手也絕非頂尖，再加上異常緊繃的五連戰賽制，可能真得戰到牛棚最後一兵一卒才能分勝負，而這正是運動家的優勢所在。只要先發投手能穩住局面，挺住太空人打線在球賽前半段的狙擊，強大的牛棚就有機會上場保住勝利。預估運動家至少要花四場，很可能要打滿五場才能「伸張正義」，解決掉太空人這個全民公敵。