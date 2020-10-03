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MLB／名人堂強投吉布生辭世 聯盟因他降投手丘高度

中央社 / 洛杉磯2日綜合外電報導
吉布生。 美聯社
吉布生。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB名人堂球星吉布生因罹患胰臟癌今天辭世，享壽84歲。吉布生曾投出單季13場完封的史詩級表現，驚動大聯盟修改規定調降投手丘高度，又被稱為「吉布生條款」。

吉布生（Bob Gibson）的大聯盟生涯自1959年至1975年17個球季皆效力聖路易紅雀，期間紅雀分別於1964年及1967年奪得世界大賽冠軍，吉布生也兩度獲選世界大賽最有價值球員（MVP）。

這位9度入選全明星賽的球星，曾是1968年與1970年球季的國家聯盟賽揚獎（Cy Young Award）得主、1968年國聯MVP，並9度榮獲金手套獎（Gold Glove）。

他在1968年球季締造防禦率1.12的驚人成績，並奪得22勝9負，其中有13場完封，共三振268人次。

吉布生當年制霸投手丘的表現，使得大聯盟在隨後的球季調降投手丘高度，由15英寸（約38公分）減至10英寸（約25公分），這項改制又稱之為「吉布生條款」（Gibson rules）。

總計吉布生的大聯盟生涯共出賽528場，其中482場是先發，投球局數多達3884又1/3局，戰績251勝174敗，防禦率2.91，奪下3117次三振在大聯盟史上排名第14。

紅雀今天在季後賽3戰2勝的外卡系列賽中，以1勝2負被聖地牙哥教士淘汰，捕手莫里納（Yadier Molina）賽後聞訊淚崩表示：「這場比賽不過就是一場球賽，你可以輸球，但當你失去了像是吉布生這號人物，這令人很難受。」

紅雀教頭席爾特（Mike Shildt）也說：「他（吉布生）奮鬥不懈、力挺隊友…他克敵制勝…我們永遠懷念他。」

大聯盟 紅雀 世界大賽

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