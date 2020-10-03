MLB／菜鳥桑契斯展現天分 馬林魚押對寶

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況 16強全新賽制

馬林魚隊在2日國聯外卡系列賽第二場啟用菜鳥新秀投手桑契斯（Sixto Snchez）的決定曾遭到一些批評，但球隊仍堅持他的天分不是短短系列賽就能埋沒的。

桑契斯也的確證實了這一點，在對小熊隊之役完封5局，與競逐賽揚獎的小熊王牌先發投手達比修有（Yu Darvish）一路勢均力敵。加上隊友古柏（Garrett Cooper）在第7局擊出陽春砲打破0：0僵局，席耶拉（Magneuris Sierra）再補上一支1分打點安打，終場協助馬林魚隊以2：0擊敗小熊隊，晉級國聯分區系列賽。

達比修有的責任是挽救小熊隊被橫掃的命運，但缺乏打線支持，證明這是不可能的任務。雖然主投6又2/3局只責失2分，但小熊隊前5局受限於桑契斯的壓制，只擊出4支零星安打，全場更是僅有5安。

馬林魚隊歷年曾3度打進季後賽，從未在季後賽系列戰中失利。它們在1997年和2003年贏得世界大賽冠軍。

馬林魚隊上個球季敗場數高達105場，今年夏季又有18名球員的新冠病毒測試呈陽性，種種因素都不利於馬林魚隊，但桑契斯的出現是其成功的關鍵。 MLB／菜鳥桑契斯驚艷 馬林魚橫掃小熊 季後系列賽不敗傳奇繼續上演 路透社

桑契斯靠著四縫線快速球在前3局製造5次三振，只在第4局遇上亂流，沒人出局投出2次四壞保送，然後製造一個二壘飛球出局，小熊下一棒海沃德（Jason Heyward）擊出右外野安打，二壘跑者康崔拉斯（Willson Contreras）判斷失誤，在本壘前遭觸殺。桑契斯再讓下名打者打出右外野飛球，結束投球數27球的一局。