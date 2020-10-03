MLB／太空人回批球迷 沙巴西亞：閉嘴吧

太空人隊在季後賽首輪二連勝雙城隊晉級美聯分區系列賽，因作弊事件被罵了整季，柯瑞亞（Carlos Correa）賽後忍不住回批外界，不過前洋基隊球星沙巴西亞（CCSabathia）看不下去，直言：「閉嘴吧。」

去年季後太空人被踢爆使用器材破解對手暗號，受到外界撻伐，季後賽挺過首輪後，柯瑞亞就表示，「我知道很多人不爽，不想看到我們在這裡，但我們是支團結的球隊，在客場贏下系列賽，現在他們還有什麼好說的？」

此番言論引發球迷批評，就連沙巴西亞接受訪問時也說：「他們作弊，然後現在在對我們生氣，滾出去吧，這根本是個笑話，今年賽季勝率都不到5成，還是閉嘴吧，這孩子就是個小丑。」

洋基在2017年美聯冠軍系列賽被太空人擊敗，沙巴西亞不掩飾自己對太空人隊的厭惡，也不忘提醒柯瑞亞，「你們可是擊敗了一支季後賽18連敗的球隊。」