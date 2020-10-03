MLB／百年一見！9投車輪戰完封紅雀 教士後來居上晉級

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況 16強全新賽制

國聯外卡戰最後一個組合紅雀與教士系列賽，於今天進行3戰2勝制第三場生死戰，這一戰遲遲不公布先發，放出煙幕彈的教士最終以假先發的方式，派出長中繼右投史丹曼（Craig Stammen）做為先發，只投1.2局便換下，開始採取車輪戰，平均一局就換一個，此一策略，完全打亂紅雀打者節奏下，最終以4:0完封紅雀，在系列賽最終在一敗落後下，後居上取得2連勝晉級。

教士創下大聯盟自1901年以來動用最多投手在9局內完封對手的比賽，百年難得一見的場面，教士最終憑藉此一方式，也成就22年來首度在季後賽系列賽獲勝。

教士是在五局下靠著荷斯莫(Eric Hosmer)二壘安打攻下第一分，隨後七局再攻下兩分，八局送出一支陽春砲，取得最後勝利。

教士晉級後，分區系列賽將對決國聯頭號種子道奇，另一對戰組合則是勇士對決馬林魚。國聯分區系列賽首戰均是7日開打。

美聯分區系列賽於昨天已全部出爐，分別是洋基對光芒、太空人對運動家，均自6日開戰。

紅雀殊死戰自亂陣腳 教士晉級國聯分區系列賽

MLB教士今天在國聯外卡賽第3戰中，打完6局僅以1比0領先，但紅雀7下自亂陣腳發生關鍵失誤，教士趁機拉開領先差距，最終4比0贏球，並以2比1晉級國聯分區系列賽。

美國職棒大聯盟MLB國家聯盟3戰2勝外卡系列賽，第4種子聖地牙哥教士和第5種子聖路易紅雀在打完前兩戰後，以1比1戰成平手。

今天的比賽，兩隊在前4局0比0一分未得。5下1出局後，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）揮出左外野方向二壘安打，兩出局後，荷斯莫（Eric Hosmer）適時擊出中外野方向二壘安打，讓地主教士先馳得點，以1比0領先。

前6局打完只領先1分的教士，7局下半首名打者克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）安打上壘，葛里向（Trent Grisham）打擊時紅雀發生傳球失誤，讓教士形成二、三壘有人的局面，在塔提斯獲故意四壞球保送後，教士無人出局攻佔滿壘。

馬恰多（Manny Machado）打擊時，紅雀守備再出現失誤，讓教士拿下第2分，且持續攻佔滿壘，接下來的何斯默獲保送，教士擠回第3分，直到范姆（TommyPham）擊出雙殺打，才結束這個半局的攻勢，7局結束時，教士3比0領先紅雀。

克朗尼沃斯8下兩出局後，逮中對手97英里的伸卡球，將球轟出中外野全壘打牆，讓教士將領先擴大到4比0。

教士9上換上羅森塔爾（Trevor Rosenthal）後援，他讓紅雀連續3名打者都站著不動被三振，俐落的關門成功，最終教士4比0獲勝。

教士共出動9名投手，創下大聯盟自1901年來，不管是季後賽或是例行賽中，動用最多投手聯手9局完封的紀錄。

今天贏球後，教士以2比1在外卡系列賽勝出，晉級國聯分區系列賽，22年來首度在季後系列賽勝出，接下來將面對洛杉磯道奇。頭號種子道奇已早一步以2比0橫掃第8種子密爾瓦基釀酒人。(中央社)