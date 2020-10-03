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MLB／馬林魚完封再寫驚奇晉級 達比修有未能為小熊續命

中央社 / 芝加哥2日綜合外電報導
達比修有7局失兩分種下敗果。 歐新社
達比修有7局失兩分種下敗果。 歐新社

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況 16強全新賽制

MLB國聯外卡賽，馬林魚、小熊前6局0比0僵持，馬林魚7上靠庫柏的陽春全壘打砲轟小熊的達比修有，最終2比0贏球，外卡賽2連勝後晉級國聯分區系列賽。

美國職棒大聯盟MLB上季吞下105敗的邁阿密馬林魚，2003年拿下世界大賽冠軍後，就不曾再打進季後賽，今年不但名列第6種子殺進季後賽，還在3戰2勝制外卡系列賽連贏兩場，淘汰第3種子芝加哥小熊。

今天比賽前6局，雙方0比0戰成平手，7局上半兩出局後，馬林魚的庫柏（Garrett Cooper）相中小熊先發投手達比修有82.9英里的滑球，一棒將球轟出左外野全壘打牆，打破兩隊平手僵局。

下一棒的喬伊斯（Matt Joyce）再敲出左外野方向二壘安打，為了添加保險分，馬林魚啟用代跑，小熊則是刻意保送羅哈斯（Miguel Rojas），企圖在只丟1分的情況下結束這個半局，但下一棒的席耶拉（Magneuris Sierra）面對第一個來球，把79.1英里的滑球擊向右外野形成安打，讓二壘上的跑者回到本壘為馬林魚添得第2分。

之後兩隊都未再拿下分數，最終馬林魚2比0獲勝，在外卡賽2比0擊敗小熊，晉級國聯分區系列賽。

達比修今年奪得8勝，是第一位拿下國家聯盟勝投王的日籍投手，有可能成為首個榮獲塞揚獎的亞洲投手。今天他投6.2局有6次三振、2個保送，被擊出1支全壘打在內的5支安打，丟掉2分都是自責分，在球隊輸球後承擔敗投。

馬林魚接下來將在5戰3勝制的國聯分區系列賽對上亞特蘭大勇士，勇士這次名列第2種子，昨天以2比0淘汰第7種子辛辛那提紅人晉級。

馬林魚庫柏全壘打。 法新社
馬林魚庫柏全壘打。 法新社

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