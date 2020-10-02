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MLB／洋基分區賽首戰推柯爾 其餘先發待定

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
柯爾單場13次三振，封鎖印地安人打線，洋基外卡旗開得勝。 美聯社
柯爾單場13次三振，封鎖印地安人打線，洋基外卡旗開得勝。 美聯社

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況 16強全新賽制

洋基隊橫掃印地安人隊晉級後，要迎接美聯分區系列賽連打五場的考驗，首戰先發人選已經出爐，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）是不二人選，至於其他輪值，總教練布恩（Aaron Boone）表示，「有可能變動。」

美聯分區系列賽將在台灣時間下周二開打，洋基對上光芒隊的首戰先發投手不難安排，布恩說：「柯爾會是第一戰先發。」至於接下來如何安排，布恩仍在思考。

洋基在外卡戰的先發排序柯爾、田中將大，第三戰原訂哈普（J.A. Happ），另外還有賈西亞（Deivi Garcia）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）可先發，由於要連打五天，先發順序安排也很關鍵。

除了柯爾外的順序是否更動？布恩說：「有可能，接下來幾天還會討論，可能會有一、兩個變動。」其中一個考量是，避免新秀賈西亞碰到投關鍵戰的局面，布恩說：「我們一直在討論這件事，還有時間開會討論，再決定怎麼排出最好的順序。」

洋基雖在外卡第二戰以10：9擊敗印地安人晉級，不過布恩對於未讓田中將大投完4局就退場有些遺憾，特別是在第1局田中投球時，比賽曾因雨中止一段時間，而5局田中將大續投後，未能取得出局數，還留下2個跑者才退場。

「我真的有考慮第5局不要讓田中續投。」布恩說：「這是我有點掙扎的調度，他前面投得很順，但比賽打太久了，考慮到因雨暫停這些因素，以後見之明來看，真的需要再多想想。」

柯爾 洋基 田中將大

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