MLB／達比修有扛續命戰 隊友看好：他是王牌

小熊與馬林魚隊國聯外卡賽第二戰原訂今天開打，卻因氣候因素延期，明天兩隊依舊推出達比修有對上桑契斯（Sixto Sanchez），小熊強投都對達比修有寄予「續命」期待。

小熊首戰以1：5敗給馬林魚，在三戰兩勝賽制中，已瀕臨淘汰邊緣，達比修有今年繳出8勝3敗、防禦率2.01的成績，加上76局送出93次三振，足以競爭國聯塞揚獎，也在今年季後賽初登板承擔重任。

第一戰承擔敗戰的漢崔克斯（Kyle Hendricks）就說：「我不擔心，下一戰有我們最期待的人選站上投手丘。」漢崔克斯前6局封鎖馬林魚打線，卻在7局上挨了一發三分砲，遭到逆轉。

漢崔克斯解釋，自己雖然扛起第一戰，但大家都知道達比修有今年的表現，「他是我們的王牌投手，他才是宰制賽場一整年的人，所以如果是一戰決勝負的季後賽，他絕對是先發的不二人選。」

如果達比修有成功扳平戰績，第三戰小熊將推出萊斯特（Jon Lester）先發，萊斯特稱讚達比修每次出賽都像在創造畫作，「他就像是，今天滑球好像有點不好，那就換上指叉球或這顆2周前才發明的球路吧，都還沒想好名字。」

萊斯特絕非誇飾，根據估計，達比修有擁有11個球路，牛棚練投時會開始思考，下一戰要用哪種球路對決最有效，做好作戰計畫，萊斯特表示：「我不知道他怎麼做到的，對我來說擬計畫很難，因為我只有幾種球路而已。」

不過小熊打線也需振作，前一場只拿下1分，外野手海沃德（Jason Heyward）就說：「我們也要做好自己的工作，有時候我們會面對到好投手，表現好到需要脫帽致敬，不過有得分才能贏球，我們需要為達比修有打下更多分數。」