快訊

川普確診陽性…怎麼辦？ 新冠肺炎中鏢後的選戰癱瘓與白宮混亂

飛沫可達4公尺！川普確診新冠肺炎 感染科醫：拜登危險了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／達比修有扛續命戰 隊友看好：他是王牌

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
達比修有扛第二戰先發。 美聯社
達比修有扛第二戰先發。 美聯社

小熊與馬林魚隊國聯外卡賽第二戰原訂今天開打，卻因氣候因素延期，明天兩隊依舊推出達比修有對上桑契斯（Sixto Sanchez），小熊強投都對達比修有寄予「續命」期待。

小熊首戰以1：5敗給馬林魚，在三戰兩勝賽制中，已瀕臨淘汰邊緣，達比修有今年繳出8勝3敗、防禦率2.01的成績，加上76局送出93次三振，足以競爭國聯塞揚獎，也在今年季後賽初登板承擔重任。

第一戰承擔敗戰的漢崔克斯（Kyle Hendricks）就說：「我不擔心，下一戰有我們最期待的人選站上投手丘。」漢崔克斯前6局封鎖馬林魚打線，卻在7局上挨了一發三分砲，遭到逆轉。

漢崔克斯解釋，自己雖然扛起第一戰，但大家都知道達比修有今年的表現，「他是我們的王牌投手，他才是宰制賽場一整年的人，所以如果是一戰決勝負的季後賽，他絕對是先發的不二人選。」

如果達比修有成功扳平戰績，第三戰小熊將推出萊斯特（Jon Lester）先發，萊斯特稱讚達比修每次出賽都像在創造畫作，「他就像是，今天滑球好像有點不好，那就換上指叉球或這顆2周前才發明的球路吧，都還沒想好名字。」

萊斯特絕非誇飾，根據估計，達比修有擁有11個球路，牛棚練投時會開始思考，下一戰要用哪種球路對決最有效，做好作戰計畫，萊斯特表示：「我不知道他怎麼做到的，對我來說擬計畫很難，因為我只有幾種球路而已。」

不過小熊打線也需振作，前一場只拿下1分，外野手海沃德（Jason Heyward）就說：「我們也要做好自己的工作，有時候我們會面對到好投手，表現好到需要脫帽致敬，不過有得分才能贏球，我們需要為達比修有打下更多分數。」

達比修有 小熊 萊斯特

延伸閱讀

MLB／小熊、馬林魚第二戰延賽 盼達比修有續命

MLB／首戰推漢崔克斯非達比修 教頭羅斯：他讓人安心

日職／陳偉殷東山再起 拚第三個精彩的八年！

MLB／達比修有8勝佳績 確定成日本首位國聯勝投王

相關新聞

MLB／教士單場5轟打垮紅雀 兩隊第三戰決生死

教士對紅雀外卡首戰吞敗，被逼到淘汰邊緣，今天第2戰卯起來轟，全場5支全壘打以11：9擊退紅雀，扳平系列戰。 此役教士比賽前半以2：4落後，6局上又被紅雀攻下2分。下半局開始教士打線復甦，前兩打數

MLB／達比修有扛續命戰 隊友看好：他是王牌

小熊與馬林魚隊國聯外卡賽第二戰原訂今天開打，卻因氣候因素延期，明天兩隊依舊推出達比修有對上桑契斯（Sixto Sanch...

MLB／運動家投手車輪戰勝白襪 時隔14年贏下季後賽系列戰

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況 16強全新賽制 運動家今日美聯外卡賽第3戰對白襪4局上攻下4分大局，品德（Chad Pinder）5局再補致勝2打點安打，6：4拿下二連勝，淘汰白襪晉級美聯

MLB／菜鳥安德森季後賽初登板 6局無失分率勇士橫掃紅人

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況 16強全新賽制 勇士外卡第1戰在投手大戰中，鏖戰到延長第13局才靠著弗里曼（Freddie Freeman）再見安打贏球。今日第2戰安德森季後賽先發初登板，主投

MLB／例行賽一條龍 3亞投季後賽同日被打趴

大聯盟季後賽考驗多，例行賽表現不錯的亞洲投手昨天紛紛落馬，洋基隊田中將大、紅雀隊金廣鉉、藍鳥隊柳賢振都未投滿5局，柳賢振...

MLB／克蕭新高13K橫掃釀酒人 球員首戰配戴麥克風成插曲

道奇對釀酒人外卡次戰，王牌克蕭（Clayton Kershaw）今天不手軟，先發8局13次三振K爆釀酒人打線，打擊有明星外野貝茲（Mookie Betts）5局下帶有打點二壘安打打破僵局，終場3：0橫

MLB／小熊、馬林魚第二戰延賽 盼達比修有續命

小熊對馬林魚外卡首戰爆冷吞敗，原訂今天展開次戰，因芝加哥天候惡劣延至明天舉行。 小熊今天排出今年賽揚熱門達比修有先發，對上馬林魚桑契斯（Sixto Sanchez），拒絕淘汰命運，卻受到天氣影響

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況 16強全新賽制(更新)

大聯盟16強季後賽對戰組合底定，紅雀與釀酒人搶下國聯最後兩張門票！美聯將於台灣時間9月30日開打，國聯則於10月1日開打，首輪採3戰2勝制。

MLB／紅人鮑爾發感謝文 不忘嘴砲太空人球迷

紅人強投鮑爾（Trevor Bauer）跟太空人勢不兩立，今天外卡賽被勇士橫掃後，又拿太空人大做文章，在感謝球迷的推文中諷刺太空人球迷「你們怎麼都在這啊？還在生氣啊。 」 紅人今日外卡賽第二戰0

MLB／天候不佳 國聯外卡賽馬林魚對小熊第2戰延期

美國職棒大聯盟MLB今天表示，由於氣象預報指天氣將非常惡劣，國家聯盟外卡系列賽邁阿密馬林魚對芝加哥小熊的第2戰將延期舉行

MLB／13局再見安打 勇士氣走紅人

MLB國聯外卡戰勇士對紅人上演投手戰，雙方投手都不讓對手越雷池一步。鏖戰至延長13局，勇士隊佛里曼（Freddie Freeman）擊出再見安打，以1：0擊敗紅人，在系列賽中暫居領先。

MLB／外卡賽道奇投手群壓制 擊敗釀酒人奪首勝

美國職棒國聯外卡系列賽今天開打，洛杉磯道奇隊靠著先發投手畢勒投4局及中繼投手尤瑞亞斯壓制3局，加上密爾瓦基釀酒人先發投手...

熱門新聞

NBA／難忘11年決賽G2遭逆轉 湖人大勝詹皇仍不滿意

NBA／熱火首戰就傷3主力 巴特勒：得更努力奮戰

NBA／生涯首場冠軍賽飆34分 戴維斯改寫多項紀錄

MLB／例行賽一條龍 3亞投季後賽同日被打趴

NBA／湖人3節打完領先必勝定律 本季54戰全贏

NBA／去職僅3天就找到新工作 瑞佛斯接掌76人帥位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。