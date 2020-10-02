MLB／克蕭新高13K橫掃釀酒人 球員首戰配戴麥克風成插曲

道奇對釀酒人外卡次戰，王牌克蕭（Clayton Kershaw）今天不手軟，先發8局13次三振K爆釀酒人打線，打擊有明星外野貝茲（Mookie Betts）5局下帶有打點二壘安打打破僵局，終場3：0橫掃釀酒人，晉級下一輪。

道奇此役派出克蕭關門系列戰，不負眾望投出季後賽新高，也是僅次於傳奇左投考法克斯（Sandy Koufax）單場15K的13次三振，合計投8局只被敲出3次安打無失分，撕下季後賽軟手症的標籤。此戰前季後賽戰績9勝11敗，防禦率4.43。

有王牌壓制釀酒人，道奇打線卻到5局下才打破雙方零分僵局。先靠貝林格（Cody Bellinger）、泰勒（Chris Taylor）、波拉克（A.J. Pollock）等人攻勢攻佔一、二壘，後有巴恩斯（Austin Barnes）、貝茲背靠背一壘安打送回3分，並握有領先直至比賽結束，終場道奇3：0完封，直落二淘汰釀酒人，下一輪將對上教士、紅雀對戰組合出線的球隊。

順利晉級之餘，三壘手透納（Justin Turner）首戰比賽過程中穿戴麥克風成系列賽意外插曲。大聯盟為了讓比賽轉播增加趣味，因此跟球員合作讓他們在比賽時配戴麥克風。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）不是很樂見此一作法，直言自己不支持這麼做，也透露之後可能不會讓陣中球員再配戴麥克風。