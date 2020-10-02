MLB／小熊、馬林魚第二戰延賽 盼達比修有續命

小熊對馬林魚外卡首戰爆冷吞敗，原訂今天展開次戰，因芝加哥天候惡劣延至明天舉行。

小熊今天排出今年賽揚熱門達比修有先發，對上馬林魚桑契斯（Sixto Sanchez），拒絕淘汰命運，卻受到天氣影響比賽延後，要看達比修有季後賽登板得再等等。

達比修有本季例行賽一條龍，投出生涯新低2.01防禦率，12場先發拿下8勝3敗，但過去季後賽6次先發，表現有落差，戰績2勝4敗，防禦率高達5.81。不只如此，達比修有生涯5次登板對馬林魚，收下難堪的6.08防禦率，能否過得了馬林魚這關拯救球隊還有待考驗。

小熊不只要達比修有拿出王牌身手，也要盼到打線復甦，外卡首戰對馬林魚只敲4安完全熄火，瑞佐（Anthony Rizzo）、布萊恩（Kris Bryant）、史瓦柏（Kyle Schwarber）、海沃德（Jason Heyward）、康崔拉斯（Willson Contreras）、貝茲（Javier Baez）等人合計20打數只貢獻2安打，這六人去年總共可以扛出170轟。

另一方面，馬林魚也存在隱憂。外野手馬特（Starling Marte）首戰被92英里（約148公里）速球砸中左手受傷。根據馬林魚教頭馬丁利（Don Mattingly）說法，馬特轉戰馬林魚後，左手就被砸到3次，甚至還一度被打到頭，

只希望核磁共振檢查能有好結果。