MLB／教士單場5轟打垮紅雀 兩隊第三戰決生死
教士對紅雀外卡首戰吞敗，被逼到淘汰邊緣，今天第2戰卯起來轟，全場5支全壘打以11：9擊退紅雀，扳平系列戰。
此役教士比賽前半以2：4落後，6局上又被紅雀攻下2分。下半局開始教士打線復甦，前兩打數吞K的新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在紅雀換投後，扛出3分砲幫助球隊追至1分差，接棒的強打馬恰多（Manny Machado）延續氣勢掃一發陽春砲追平比數。
教士7局下再現火力，該局首打者麥爾斯（Wil Myers）就扛陽春砲，塔提斯也補2分彈一舉以9：6超前。紅雀展現不死鳥的拼搏鬥志，靠著背靠背高飛犧牲要回2分緊咬比數。可惜紅雀牛棚無法有效限制教士攻勢，8局下又挨麥爾斯2分砲。儘管紅雀末局有高史密特（Paul Goldschmidt）陽春砲，還是無法翻盤，終場由教士11：9拿下第二戰。
麥爾斯、塔提斯本場比賽跳出來接管戰局，雙雙單場雙響，成為洋基1932年世界大賽第3戰貝比魯斯（Babe Ruth）、賈里格（Lou Gehrig）之後，再有同隊打者於季後賽分別扛出複數轟。至於塔提斯與馬恰多的背靠背全壘打則是1998年後球隊首度上演接力開轟，前一次由馮恩（Greg Vaughn）、葛溫（Tony Gwynn）達成。
教士背水一戰拿下勝利，也是2004年沛可球場（Petco Park）落成以來，首度季後賽在主場奪勝
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