MLB／紅人鮑爾發感謝文 不忘嘴砲太空人球迷

紅人強投鮑爾（Trevor Bauer）跟太空人勢不兩立，今天外卡賽被勇士橫掃後，又拿太空人大做文章，在感謝球迷的推文中諷刺太空人球迷「你們怎麼都在這啊？還在生氣啊。 」

紅人今日外卡賽第二戰0：5不敵勇士，季後賽遭到淘汰，鮑爾賽後特地感謝紅人球迷一路相挺，於推特發文表示：「愛你們。感謝你們帶來的精彩賽季！真希望你們可以在球場加油。」鮑爾也提到勇士球迷，直言自己似乎不受歡迎，為此感到相當可惜。

To the fans in my mentions right now:@Reds fans: I love you all. Thanks for an amazing season! Wish you could’ve been at the ballpark!



Braves fans: Seems like y’all hate me and I wouldn’t be embraced here! What a shame... 😕



Astros fans: LOL, why are y’all here? Stay mad. — Trevor Bauer (@BauerOutage) October 1, 2020

出乎意料的是，鮑爾竟然又把太空人球迷抓出來鞭，在推文中寫道：「致太空人球迷：『你們怎麼都在這啊？還在生氣喔。」藉此諷刺太空人球迷玻璃心，也間接嘲諷太空人作弊。

由於鮑爾與太空人的對立關係，太空人球迷看見鮑爾輸球便蜂擁而至大酸特酸，不過外卡賽遭橫掃並非鮑爾的鍋，他首戰主投7.2局無失分還催12次三振，只可惜等不到打線支援，飲恨吞敗。