MLB／紅人鮑爾發感謝文 不忘嘴砲太空人球迷

紅人強投鮑爾(Trevor Bauer)跟太空人勢不兩立,今天外卡賽被勇士橫掃後,又拿太空人大做文章,在感謝球迷的推文中諷刺太空人球迷「你們怎麼都在這啊?還在生氣啊。 」

紅人今日外卡賽第二戰0:5不敵勇士,季後賽遭到淘汰,鮑爾賽後特地感謝紅人球迷一路相挺,於推特發文表示:「愛你們。感謝你們帶來的精彩賽季!真希望你們可以在球場加油。」鮑爾也提到勇士球迷,直言自己似乎不受歡迎,為此感到相當可惜。

To the fans in my mentions right now:@Reds fans: I love you all. Thanks for an amazing season! Wish you could’ve been at the ballpark!



Braves fans: Seems like y’all hate me and I wouldn’t be embraced here! What a shame... 😕



Astros fans: LOL, why are y’all here? Stay mad.