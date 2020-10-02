MLB／菜鳥安德森季後賽初登板 6局無失分率勇士橫掃紅人

昨日勇士和紅人激戰至延長賽13局才辛苦拿下比賽，今天一鼓作氣，由菜鳥投手安德森（Ian Anderson）6局無失分好投領銜，打線兩發全壘打支援，以5：0再下一城橫掃紅人，晉級分區系列賽。

勇士外卡第1戰在投手大戰中，鏖戰到延長第13局才靠著弗里曼（Freddie Freeman）再見安打贏球。今日第2戰安德森季後賽先發初登板，主投6局只被敲2次安打無失分，還送出9次三振壓制紅人打線。成為勇士隊史首位例行賽出賽不到7場，卻在季後賽登場的投手。季後賽單場9K也寫隊史最佳。

不只如此，安德森還跟首戰先發弗里德（Max Fried）合力上演背靠背無失分先發，為隊史1991年後首度。前一次是由艾佛瑞（Steve Avery）跟史摩茲（John Smoltz）在國聯分區系列賽對上海盜第6、第7戰合力寫下紀錄。

打擊方面，5局下亞古納（Ronald Acuna Jr.）二壘安打幫勇士先馳得點，8局下歐蘇納（Marcell Ozuna）、杜瓦（Adam Duvall）個扛一發兩分砲，將比分擴大至5：0，相形之下紅人遲遲無法越勇士雷池，終場勇士就以5：0直落二擊敗紅人。