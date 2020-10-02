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MLB／運動家投手車輪戰勝白襪 時隔14年贏下季後賽系列戰
運動家今日美聯外卡賽第3戰對白襪4局上攻下4分大局，品德（Chad Pinder）5局再補致勝2打點安打，6：4拿下二連勝，淘汰白襪晉級美聯分區系列賽。
此役雙方上演投手車輪戰，兩隊和用了17名投手試圖關門。首局白襪羅伯特（Luis Robert）率先攻破運動家防線，一棒陽春砲先馳得點；3局上羅伯特又帶頭，敲一記1分打點安打，接棒的馬札拉（Nomar Mazara）也補一安推回1分，此時白襪握有3：0領先。
運動家4局下展開反攻，先由墨菲（Sean Murphy）一發兩分砲回敬，再抓準白襪中繼福斯特（Matt Foster）連投2次保送再各拿2分，以4：3超前。
5局上馬札拉一壘安建功打回追平分，運動家也延續上局氣勢，靠著品德超前安，一口氣把2名隊友送回本壘再度取得領先。雙方比賽後半未再有攻勢，終場運動家6：4取得二連勝拿下外卡，晉級美聯分區系列賽，將碰上美西第二的太空人。
運動家取得晉級門票，是球隊自2006年美聯分區季後賽擊敗雙城後，再度拿下季後賽系列賽，中止一戰定生死情況9連敗，上次在攸關晉級資格的比賽勝利，要追溯至1973年氣走大都會的世界大賽第7戰。
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