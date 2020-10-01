MLB／13局再見安打 勇士氣走紅人

馬林魚17年後季後賽首勝。 路透社 MLB國聯外卡戰勇士對紅人上演投手戰，雙方投手都不讓對手越雷池一步。鏖戰至延長13局，勇士隊佛里曼（Freddie Freeman）擊出再見安打，以1：0擊敗紅人，在系列賽中暫居領先。

據「STATS」統計，這是首場雙方前11局都掛零的季後賽。兩支球隊還合力創下季後賽單場37次三振的紀錄。

勇士隊先發左投弗里德（Max Fried）在7局中被擊出6安。紅人隊先發投手鮑爾（Trevor Bauer）在7.2局中投出12次三振，被擊出2安。

明尼蘇達雙城隊季後賽繼續悲情。在美聯外卡爭奪戰系列賽第二場以1：3輸給休士頓太空人隊，結束本賽季，並將季後賽連敗紀錄擴大到18場。

太空人隊科雷亞（Carlos Correa）在第7局的陽春砲是決定勝負的關鍵。

雙城隊對太空人隊先發投手尤奎迪（Jose Urquidy）和3名中繼投手束手無策，只拿下1分。整個系列賽只取2分，結束這個令人失望的球季。

太空人隊是6季來第5次晉級美聯分區冠軍賽，也是MLB史上第一支例行賽敗多於勝的球隊打進分區決賽。

雙城隊外野手基里洛夫（Alex Kirilloff）也寫下歷史，成為史上第一位初登板就在季後賽先發名單上的球員。

馬林魚隊重建工程終見成果。在外卡爭奪戰首場以5：1擊敗小熊隊，拿下17年來首度季後賽勝利。功勞要算在迪克森（Corey Dickerson）和阿吉拉爾（Jesus Aguilar）頭上。

馬林魚隊在第7局大爆發，迪克森擊出3分全壘打，阿吉拉爾隨後2分砲跟進，單局拿下5分，底定比賽。

馬林魚先發右投阿坎塔拉（Sandy Alcantara）主投6.2局，表現出色，責失1分，在100球數中投出4次三振和3次保送。兩隊將在2日進行第二戰，馬林魚菜鳥投手桑契斯（Sixto Snchez）將對決小熊達比修有（Yu Darvish)。