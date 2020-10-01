快訊

GMP兩藥廠出包！世達上個月下架7藥品 今再回收6款藥

台灣黑熊救出來了！受困陷阱救援影片曝光 送往急救站

MLB／13局再見安打 勇士氣走紅人

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
M勇士延長13局再見安氣走紅人。 路透社
M勇士延長13局再見安氣走紅人。 路透社

馬林魚17年後季後賽首勝。 路透社
馬林魚17年後季後賽首勝。 路透社
MLB國聯外卡戰勇士對紅人上演投手戰，雙方投手都不讓對手越雷池一步。鏖戰至延長13局，勇士隊佛里曼（Freddie Freeman）擊出再見安打，以1：0擊敗紅人，在系列賽中暫居領先。

據「STATS」統計，這是首場雙方前11局都掛零的季後賽。兩支球隊還合力創下季後賽單場37次三振的紀錄。

勇士隊先發左投弗里德（Max Fried）在7局中被擊出6安。紅人隊先發投手鮑爾（Trevor Bauer）在7.2局中投出12次三振，被擊出2安。

明尼蘇達雙城隊季後賽繼續悲情。在美聯外卡爭奪戰系列賽第二場以1：3輸給休士頓太空人隊，結束本賽季，並將季後賽連敗紀錄擴大到18場。

太空人隊科雷亞（Carlos Correa）在第7局的陽春砲是決定勝負的關鍵。

雙城隊對太空人隊先發投手尤奎迪（Jose Urquidy）和3名中繼投手束手無策，只拿下1分。整個系列賽只取2分，結束這個令人失望的球季。

太空人隊是6季來第5次晉級美聯分區冠軍賽，也是MLB史上第一支例行賽敗多於勝的球隊打進分區決賽。

雙城隊外野手基里洛夫（Alex Kirilloff）也寫下歷史，成為史上第一位初登板就在季後賽先發名單上的球員。

馬林魚隊重建工程終見成果。在外卡爭奪戰首場以5：1擊敗小熊隊，拿下17年來首度季後賽勝利。功勞要算在迪克森（Corey Dickerson）和阿吉拉爾（Jesus Aguilar）頭上。

馬林魚隊在第7局大爆發，迪克森擊出3分全壘打，阿吉拉爾隨後2分砲跟進，單局拿下5分，底定比賽。

馬林魚先發右投阿坎塔拉（Sandy Alcantara）主投6.2局，表現出色，責失1分，在100球數中投出4次三振和3次保送。兩隊將在2日進行第二戰，馬林魚菜鳥投手桑契斯（Sixto Snchez）將對決小熊達比修有（Yu Darvish)。

馬林魚 勇士 雙城

延伸閱讀

MLB／外卡賽道奇投手群壓制 擊敗釀酒人奪首勝

MLB／打擊大戰險勝 洋基晉級美聯分區賽

MLB／橫掃雙城晉級 太空人隊柯瑞亞反擊酸民

MLB／運動家勝白襪 兩隊打平進入決勝第3戰

相關新聞

MLB／打擊大戰險勝 洋基晉級美聯分區賽

洋基隊在美聯外卡第二戰與印地安人隊不斷糾纏，最終在9局上靠著桑契斯（Gary Sanchez）高飛犧牲打追平、勒梅休（D...

道奇若挺過變數大首輪 可望4年內3闖世界大賽

洛杉磯道奇今年挾著全聯盟最佳戰績挺進季後賽，戰力從上到下不管怎麼看，都是整個美職最優。即便在只打60場的例行賽，道奇仍能創造正136分的超強大得失分差，足以凸顯他們高達.717的勝率，毫不僥倖。季後賽

浩克一上大聯盟就3連勝 驚人神似右投版的拍賣哥

在介紹紅襪隊新秀浩克（Tanner Houck）之前，請先看看這段影片。 上面的影片是知名的棒球推特帳號Pitching Ninja做的，把浩克的右投顛倒，擺在拍賣哥的左投旁邊，不看背號，還真像

MLB／太空人橫掃雙城 晉級美聯分區系列賽

上季打進世界大賽但爆出偷暗號醜聞的休士頓太空人，今天3比1擊敗明尼蘇達雙城，美國聯盟外卡系列賽以2勝0敗戰績，成為美國職...

MLB／13局再見安打 勇士氣走紅人

MLB國聯外卡戰勇士對紅人上演投手戰，雙方投手都不讓對手越雷池一步。鏖戰至延長13局，勇士隊佛里曼（Freddie Freeman）擊出再見安打，以1：0擊敗紅人，在系列賽中暫居領先。

MLB／外卡賽道奇投手群壓制 擊敗釀酒人奪首勝

美國職棒國聯外卡系列賽今天開打，洛杉磯道奇隊靠著先發投手畢勒投4局及中繼投手尤瑞亞斯壓制3局，加上密爾瓦基釀酒人先發投手...

MLB／取得許可 國聯冠軍戰、世界大賽開放觀眾入場

美國職棒大聯盟（MLB）今天宣布相關計畫，開放1萬1500球迷入場觀看在德州阿靈頓（Arlington）舉行的國家聯盟冠...

2020 MLB外卡輪賽程&最新戰況 16強全新賽制

大聯盟16強季後賽對戰組合底定，紅雀與釀酒人搶下國聯最後兩張門票！美聯將於台灣時間9月30日開打，國聯則於10月1日開打，首輪採3戰2勝制。

MLB／橫掃雙城晉級 太空人隊柯瑞亞反擊酸民

MLB／柳賢振1.2局失7分 藍鳥遭淘汰

藍鳥隊打著如意算盤，季後賽外卡戰第二戰推出柳賢振盼望止敗，沒想到柳賢振面對光芒隊僅投1.2局，不僅無法抑止對手攻勢，隊友...

MLB／運動家勝白襪 兩隊打平進入決勝第3戰

美國職棒大聯盟MLB奧克蘭運動家今天強打強投，以5比3擊敗來訪的芝加哥白襪，在3戰2勝制的美國聯盟外卡系列賽扳回一城。雙...

MLB／北美最慘烈 雙城季後賽17連敗

大聯盟季後賽昨天開打，印地安人隊投手畢柏雖是美聯「三冠王」，卻被洋基隊打爆，日籍投手前田健太為雙城隊繳出先發好投，卻仍難...

熱門新聞

NBA／雙星飆分搭配外線猛轟 湖人首戰碾壓熱火

NBA／宣稱泡泡打球太輕鬆 皮朋：這不是真正比賽

NBA／巴特勒帶傷回歸 德拉基奇恐不樂觀

前兄弟球員買嘉瑞驚傳意外過世 高中成名卻因涉賭案消聲匿跡

NBA／總冠軍賽G1 熱火出師不利德拉基奇恐報銷

湖人熱火總冠軍賽首次對決 6大觀戰重點解析

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。