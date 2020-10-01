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MLB／外卡賽道奇投手群壓制 擊敗釀酒人奪首勝
美國職棒國聯外卡系列賽今天開打，洛杉磯道奇隊靠著先發投手畢勒投4局及中繼投手尤瑞亞斯壓制3局，加上密爾瓦基釀酒人先發投手蘇特控球不穩，以4比2旗開得勝，順利聽牌。
道奇1局下在貝茲（Mookie Betts）敲出二壘安打後，釀酒人隊先發投手蘇特（Brent Suter）連投出4次保送，奉送2分；2局下泰勒（Chris Taylor）、貝茲接連敲二壘安打，再得1分，取得3比0領先。
釀酒人隊的艾西亞（Orlando Arcia）4局上轟出2分全壘打，僅剩1分落後；不過7局下道奇隊的席格（Corey Seager）敲陽春砲添保險分，終場道奇隊就以4比2擊敗釀酒人，在3勝2敗制中取得首勝優勢。
道奇隊先發投手畢勒（Walker Buehler）此戰投4局被敲3支安打，投2次保送，飆出8次三振，失2分；尤瑞亞斯（Julio Urias）接替投3局，僅被敲3支安打，送出5次三振，無失分，奪下勝投。加上後援投手崔南（Blake Treinen）、揚森（Kenley Jansen）各投1局無失分，合計送出15次三振。
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