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MLB／打擊大戰險勝 洋基晉級美聯分區賽
洋基隊在美聯外卡第二戰與印地安人隊不斷糾纏，最終在9局上靠著桑契斯（Gary Sanchez）高飛犧牲打追平、勒梅休（DJ LeMahieu）安打敲回超前分，以10：9拿下二連勝，取得晉級美聯分區系列賽的門票。
洋基今天推出日籍投手田中將大先發，首局就被敲4安，其中有3支二壘打，丟掉4分，雖然洋基靠著史丹頓（Giancarlo Stanton）陽春砲、高飛犧牲打，還有烏謝拉（Gio Urshela）的滿貫砲超前為6：4。
不過田中將大5局續投，被敲二壘打又投出保送後退場，最後這兩名跑者都回來得分，算在田中帳上，先發4局，被敲5安，失6分，無關勝敗。
桑契斯在6局上的兩分砲一度幫洋基取得領先，不過印地安人在7、8兩局攻得3分，反超前1分，9局上洋基保送加2安形成滿壘，1出局後桑契斯敲出高飛犧牲打，勒梅休再敲出一壘打，打回超前分。
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