MLB／取得許可 國聯冠軍戰、世界大賽開放觀眾入場

美國職棒大聯盟（MLB）今天宣布相關計畫，開放1萬1500球迷入場觀看在德州阿靈頓（Arlington）舉行的國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）和總冠軍賽「世界大賽」（World Series）。

MLB發布聲明表示，1萬550名球迷會分散於德州遊騎兵新主場全球人壽球場（Globe Life Field），另外950人將分置在豪華包廂。

聲明說：「MLB已取得適當許可，開放球迷進球場觀賽，並將落實球迷健康與安全規範，配合州政府與地方政府的規定。」

全球人壽球場有開合式屋頂，在受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響下的2020球季啟用，一般情況下可容納4萬多人。

10月12日星期一開打的國家聯盟冠軍系列賽首戰，將會是球迷首度有機會在這個球場看球。