快訊

國台辦「海峽中線不存在」 馬英九說了這句話

MLB／橫掃雙城晉級 太空人隊柯瑞亞反擊酸民

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
柯瑞亞(左)。法新社
柯瑞亞(左)。法新社

2020 MLB外卡輪賽程&最新戰況 16強全新賽制

雙城隊在美聯外卡系列賽第二戰以1：3敗給太空人隊，季後賽連敗紀錄推進到18場，續寫北美四大職業運動賽事的連敗紀錄，太空人隊晉級後，柯瑞亞（Carlos Correa）終於能回應外界批評，「現在他們還能說什麼？」

太空人隊在4局上塔克（Kyle Tucker）的安打率先得分，雙城雖在5局下靠著克魯茲（Nelson Cruz）的二壘打追平，不過7局上柯瑞亞轟出超前陽春砲，9局上塔克又敲回一分打點，取得3：1領先。

太空人隊因休賽季期間被踢爆作弊，外界批評聲浪不斷，今年戰績29勝31負雖然不到五成，但仍以分區第二進入季後賽。

外卡戰橫掃雙城後，柯瑞亞賽後特別向那些批評太空人的球迷說：「我知道很多人非常憤怒，知道大家並不想看到我們在這裡，但他們現在能說什麼呢？」

今年接任太空人隊教頭的貝克（Dusty Baker），生涯帶領第五支隊伍進入季後賽，對於自家球員，貝克說：「我不覺得他們必須要去證明什麼，他們只要打球就好。」

雙城 Nelson Cruz

延伸閱讀

MLB／運動家勝白襪 兩隊打平進入決勝第3戰

MLB／太空人橫掃雙城 晉級美聯分區系列賽

MLB／紅人退美中龍頭雙城 相隔7年再闖季後賽

MLB／太空人韋蘭德本周開始練投 有機會趕上季後賽

相關新聞

道奇若挺過變數大首輪 可望4年內3闖世界大賽

洛杉磯道奇今年挾著全聯盟最佳戰績挺進季後賽，戰力從上到下不管怎麼看，都是整個美職最優。即便在只打60場的例行賽，道奇仍能創造正136分的超強大得失分差，足以凸顯他們高達.717的勝率，毫不僥倖。季後賽

浩克一上大聯盟就3連勝 驚人神似右投版的拍賣哥

在介紹紅襪隊新秀浩克（Tanner Houck）之前，請先看看這段影片。 上面的影片是知名的棒球推特帳號Pitching Ninja做的，把浩克的右投顛倒，擺在拍賣哥的左投旁邊，不看背號，還真像

MLB／太空人橫掃雙城 晉級美聯分區系列賽

上季打進世界大賽但爆出偷暗號醜聞的休士頓太空人，今天3比1擊敗明尼蘇達雙城，美國聯盟外卡系列賽以2勝0敗戰績，成為美國職...

MLB／橫掃雙城晉級 太空人隊柯瑞亞反擊酸民

MLB／柳賢振1.2局失7分 藍鳥遭淘汰

藍鳥隊打著如意算盤，季後賽外卡戰第二戰推出柳賢振盼望止敗，沒想到柳賢振面對光芒隊僅投1.2局，不僅無法抑止對手攻勢，隊友...

MLB／運動家勝白襪 兩隊打平進入決勝第3戰

美國職棒大聯盟MLB奧克蘭運動家今天強打強投，以5比3擊敗來訪的芝加哥白襪，在3戰2勝制的美國聯盟外卡系列賽扳回一城。雙...

2020 MLB外卡輪賽程&最新戰況 16強全新賽制

大聯盟16強季後賽對戰組合底定，紅雀與釀酒人搶下國聯最後兩張門票！美聯將於台灣時間9月30日開打，國聯則於10月1日開打，首輪採3戰2勝制。

MLB／北美最慘烈 雙城季後賽17連敗

大聯盟季後賽昨天開打，印地安人隊投手畢柏雖是美聯「三冠王」，卻被洋基隊打爆，日籍投手前田健太為雙城隊繳出先發好投，卻仍難...

MLB／先發柏尼斯成傷兵 釀酒人首戰推牛棚蘇特應急

釀酒人先發柏尼斯（Corbin Burnes）左腹斜肌拉傷，季後賽前躺進傷兵名單，少了陣中最佳先發，釀酒人對道奇首戰改派牛棚左投蘇特（Brent Suter）應急。 根據釀酒人教頭康索（Crai

MLB／首戰推漢崔克斯非達比修 教頭羅斯：他讓人安心

小熊季後賽對馬林魚首戰將由漢崔克斯（Kyle Hendricks）出任，眾所期待的國聯塞揚熱門達比修有將在第二戰才會登場。會有這樣的決定，總教練羅斯（David Ross）表示漢崔克斯讓人感到相當安心

MLB／雙城季後賽最慘17連敗 教頭認為毋須過度擔憂

雙城今天季後賽首戰1:4不敵太空人，寫下運動史上季後賽最慘17連敗。教頭波德利（Rocco Baldelli）認為毋須擔憂，外界也不用過度解釋。 雙城季後賽18連敗，打破NHL芝加哥黑鷹隊197

MLB／懂克蕭的痛！ 防禦率王畢柏丟7分寫難堪紀錄

本季聯盟投手三冠王的印地安人強投畢柏（Shane Bieber），季後賽首戰卻被洋基被上了一課，4.2局被打9支安打狂失7分，創下僅次於克蕭（Clayton Kershaw）的難堪紀錄。賽後勇於面對挫

熱門新聞

NBA／宣稱泡泡打球太輕鬆 皮朋：這不是真正比賽

NBA／雙星飆分搭配外線猛轟 湖人首戰碾壓熱火

NBA／巴特勒帶傷回歸 德拉基奇恐不樂觀

NBA／回看2012年選秀 格林：只有3人夠格排我前面

NBA／再登決賽舞台感觸多 朗多盼年輕球員珍惜當下

湖人熱火總冠軍賽首次對決 6大觀戰重點解析

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。