MLB／橫掃雙城晉級 太空人隊柯瑞亞反擊酸民

2020 MLB外卡輪賽程&最新戰況 16強全新賽制

雙城隊在美聯外卡系列賽第二戰以1：3敗給太空人隊，季後賽連敗紀錄推進到18場，續寫北美四大職業運動賽事的連敗紀錄，太空人隊晉級後，柯瑞亞（Carlos Correa）終於能回應外界批評，「現在他們還能說什麼？」

太空人隊在4局上塔克（Kyle Tucker）的安打率先得分，雙城雖在5局下靠著克魯茲（Nelson Cruz）的二壘打追平，不過7局上柯瑞亞轟出超前陽春砲，9局上塔克又敲回一分打點，取得3：1領先。

太空人隊因休賽季期間被踢爆作弊，外界批評聲浪不斷，今年戰績29勝31負雖然不到五成，但仍以分區第二進入季後賽。

外卡戰橫掃雙城後，柯瑞亞賽後特別向那些批評太空人的球迷說：「我知道很多人非常憤怒，知道大家並不想看到我們在這裡，但他們現在能說什麼呢？」

今年接任太空人隊教頭的貝克（Dusty Baker），生涯帶領第五支隊伍進入季後賽，對於自家球員，貝克說：「我不覺得他們必須要去證明什麼，他們只要打球就好。」