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MLB／柳賢振1.2局失7分 藍鳥遭淘汰
藍鳥隊打著如意算盤，季後賽外卡戰第二戰推出柳賢振盼望止敗，沒想到柳賢振面對光芒隊僅投1.2局，不僅無法抑止對手攻勢，隊友又出現守備失誤，丟掉7分，其中3分自責分，終場藍鳥就以2：8敗給光芒遭淘汰，光芒挺進美聯分區系列賽。
柳賢振今天首局就被敲3安，失1分，2局下狀況更多，先被捕手朱尼諾（Mike Zunino）敲出2分砲，2出局二壘有人時，先投出保送，接下來游擊手比切特（Bo Bichette）又出現失誤，讓光芒逃過一劫，形成滿壘，結果被瑞佛洛（Hunter Renfroe）轟出滿貫砲。
柳賢振只能黯然退場，總計1.2局被敲8安、挨2轟，失7分，但僅有3分是自責分，相較例行賽最後一戰球速仍有90哩左右，今天速球均速只剩下88哩。
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