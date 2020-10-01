MLB／運動家勝白襪 兩隊打平進入決勝第3戰

2020 MLB外卡輪賽程&最新戰況 16強全新賽制

美國職棒大聯盟MLB奧克蘭運動家今天強打強投，以5比3擊敗來訪的芝加哥白襪，在3戰2勝制的美國聯盟外卡系列賽扳回一城。雙方目前為1勝1敗，將進行決勝第3戰。

希米恩（Marcus Semien）、戴維斯（Khris Davis）先後從白襪左投凱柯（Dallas Keuchel）手中敲出全壘打，是運動家獲勝關鍵；右投巴塞特（ChrisBassitt）主投7局被敲出6安打丟1分，送出5次三振，有1個保送，拿下勝投。

運動家這一勝，把系列賽逼進明天的關鍵第3戰。教頭麥爾文（Bob Melvin）表示，他還未決定第3戰的先發。

贏球的一方將在10月5日開打的美聯分區賽首輪賽事中，在「中立」的洛杉磯道奇球場（Dodger Stadium）面對今天率先晉級的第6種子休士頓太空人。

白襪自2005年以來，季後賽就沒有客場連兩勝紀錄。

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馬林魚單局灌5分 外卡首戰勝小熊

邁阿密馬林魚今天靠著狄克森（Corey Dickerson）7局上的3分砲超前芝加哥小熊，終場以5比1在國家聯盟外卡系列賽首戰旗開得勝。

艾吉拉（Jesus Aguilar）7局上再補一記兩分全壘打，助球隊單局就進帳5分，奠定勝基。

艾坎塔拉（Sandy Alcantara）季後賽初登場就拿下勝投，主投6又2/3局送出4次三振，下場前投出整整100球。

馬林魚今天唯一壞消息發生在第9局，中外野手馬爾特（Starling Marte）上場打擊時，遭溫克勒（DanWinkler）一記時速92英里（148公里）快速球擊中。美國體育頻道ESPN報導說，馬爾特後來證實左手骨折。