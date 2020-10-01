MLB／太空人橫掃雙城 晉級美聯分區系列賽

2020 MLB外卡輪賽程&最新戰況 16強全新賽制

上季打進世界大賽但爆出偷暗號醜聞的休士頓太空人，今天3比1擊敗明尼蘇達雙城，美國聯盟外卡系列賽以2勝0敗戰績，成為美國職棒大聯盟MLB首支晉級分區系列賽的隊伍。

名列第6種子的太空人在3戰2勝制的外卡系列賽橫掃對手後，接下來將前往加州洛杉磯，在5戰3勝制美聯分區系列賽首輪面對奧克蘭運動家和芝加哥白襪之間的勝方。

柯利亞（Carlos Correa）今天揮出兩支安打，包括一支助太空人取得超前分的全壘打，是贏球大功臣。

塔克（Kyle Tucker）有4打數2安打2打點；後援投手哈維耶（Cristian Javier）投3局未讓對手擊出任何一支安打，拿下勝投。

太空人隊總教練貝克（Dusty Baker）說，「大場面嚇唬不了我這群子弟兵，他們是在大場面中成長的。」

美聯分區系列賽首輪比賽場地洛杉磯道奇球場（Dodger Stadium），正是太空人3年前偷暗號、擊敗洛杉磯道奇拿下隊史首座世界大賽冠軍的是非地。

● 勇士對紅人 整場13局兩隊只得1分

在國家聯盟首場外卡系列賽中，亞特蘭大勇士與辛辛那提紅人交手，創下兩隊打13局僅進帳1分的空前低分紀錄，勇士終場就憑這1分勝出。

勇士靠著打者弗利曼（Freddie Freeman）13局下的再見一壘安打，送帕奇（Cristian Pache）回本壘賺進珍貴1分，拿下勝利。

這場比賽是自1997年美聯冠軍系列賽中、克里夫蘭印地安人打了11局方以1比0擊敗巴爾的摩金鶯以來，MLB季後賽中，首度有兩隊以0比0進入延長賽。

兩隊3戰2勝系列賽的第2戰，明天在勇士主場舉行。